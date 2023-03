BURNABY, BC, le 15 mars 2023 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a profité de son passage à l'Université Simon Fraser de Burnaby pour annoncer aujourd'hui l'appui financier du gouvernement fédéral à quatre nouveaux projets liés à la mise au point et à l'adoption de technologies propres par des entreprises du secteur agricole en Colombie-Britannique.

Cet investissement de près de 1,6 million de dollars dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (TPA) permettra aux productrices et producteurs d'accroître leur compétitivité et de réduire leur empreinte carbone, et aux innovateurs de mettre au point de nouvelles technologies ayant des effets positifs sur l'environnement.

La ministre Bibeau a visité le laboratoire de Lucent BioSciences inc. à l'Université Simon Fraser pour voir comment l'entreprise met au point des solutions durables pour la fertilisation des cultures. Lucent recevra jusqu'à 1 333 761 $ dans le cadre du volet Recherche et innovation du Programme des TPA pour mettre au point des micronutriments naturels et non polluants qui conviennent à l'enrobage des semences. Cette solution vise à améliorer le rendement des cultures et à permettre une utilisation plus efficace des engrais en réduisant le ruissellement des principaux ingrédients de la plupart des engrais, appelés couramment NPK (azote, phosphore et potassium).

En plus du financement accordé à Lucent, les projets suivants ont été annoncés aujourd'hui dans le cadre du volet Adoption du Programme des TPA :

jusqu'à 70 457 $ pour B JACK Farms, à Abbotsford , pour l'installation d'un système solaire et d'équipement agricole électrique afin de réduire la dépendance au réseau électrique et à l'essence dans le processus de production d'œufs;

, pour l'installation d'un système solaire et d'équipement agricole électrique afin de réduire la dépendance au réseau électrique et à l'essence dans le processus de production d'œufs; jusqu'à 108 876 $ pour Blueberry Junction, à Abbotsford , pour l'installation d'un système solaire afin de réduire la consommation d'électricité de sa bleuetière;

, pour l'installation d'un système solaire afin de réduire la consommation d'électricité de sa bleuetière; jusqu'à 61 247 $ pour Fresh Valley Farms, à Armstrong , pour l'installation d'un système solaire et d'un système électrique d'irrigation à pivot sur sa ferme biologique afin de réduire la dépendance au réseau électrique et la consommation d'essence.

Ces nouveaux investissements portent à 11 le nombre de projets appuyés en Colombie-Britannique dans le cadre du Programme des TPA, pour un montant total de 4,9 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la recherche, la mise au point et l'adoption de technologies propres pour aider le secteur agricole à favoriser une économie à faible intensité de carbone, tout en nourrissant une population croissante.

« Nous visons à aider les intervenants du secteur agricole canadien à innover et à adopter des technologies propres. Les nouveaux fonds octroyés dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture vont contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur et à tirer parti de la technologie pour accroître la résilience face aux changements climatiques. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ici en Colombie-Britannique, nous continuons de travailler étroitement avec les agro-entreprises pour intégrer des technologies propres aux pratiques agricoles. Grâce aux investissements dans des projets locaux, comme la solution de Lucent Bio qui vise à améliorer le rendement et à utiliser des engrais de façon plus efficace, nous continuons de permettre au secteur agricole d'adopter des pratiques qui accéléreront la réduction des émissions de GES. »

- Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et député de Burnaby North-Seymour

« Nous sommes honorés de recevoir le soutien du Programme des technologies propres en agriculture, qui fera progresser nos travaux de recherche et de développement visant des solutions durables pour la nutrition des cultures. Le produit d'enrobage des semences naturel et respectueux du climat que nous mettons au point grâce à la subvention pourrait améliorer le rendement des cultures tout en réduisant les répercussions des enrobages en polymère synthétique actuels sur l'environnement. Chez Lucent BioSciences, nous sommes fermement résolus à créer un secteur agricole plus durable grâce à l'innovation. »

- Michael Riedijk, chef de la direction, Lucent BioSciences inc.

Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions, le gouvernement du Canada a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Ce montant comprend 495,7 millions de dollars affectés au Programme des technologies propres en agriculture (TPA).

a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Ce montant comprend 495,7 millions de dollars affectés au Programme des technologies propres en agriculture (TPA). Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'ententes de contribution.

Compte tenu de la récente expansion du Programme des TPA, on estime que les émissions de gaz à effet de serre connaîtront une baisse pouvant atteindre 0,8 mégatonne par année grâce au remplacement et à la réduction de la consommation de combustibles.

