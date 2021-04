CHARLOTTETOWN, PEI, le 15 avril 2021 /CNW/ - La violence liée aux armes à feu et aux gangs augmente partout au Canada, que ce soit dans les collectivités rurales ou dans les petites et les grandes villes. Pour le gouvernement du Canada, la sécurité de nos collectivités locales contre cette violence est une priorité et fait appel à la coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada agit dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le député de Charlottetown, Sean Casey, a annoncé le versement d'un montant de plus de 1,5 million de dollars sur une période de trois ans au Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs - Île-du-Prince-Édouard. La province se servira des fonds pour appuyer les efforts des services de police et d'autres organisations pour contrer et réprimer la violence par arme à feu et les activités des gangs, ainsi que pour sensibiliser aux problématiques connexes et à mieux les comprendre.

Le plan de l'Île-du-Prince-Édouard contre la violence commise par des armes à feu et des gangs est un complément à l'examen récent des services de prévention de la criminalité et de la police de la province; ce plan repose sur les évaluations successives des menaces auxquelles la province est exposée. La province mettra l'accent sur la mise sur pied d'une équipe provinciale intégrée d'application de la loi, la gouvernance provinciale, la prévention et l'éducation, l'application de la loi axée sur le renseignement ainsi que sur l'examen et le perfectionnement des pratiques fondés sur les nouvelles données probantes.

Citations

« Les gangs opèrent dans chaque province et territoire du Canada, y compris dans les petites villes et les communautés.Ce financement aidera l'Île-du-Prince-Édouard à développer des capacités et des ressources locales pour combattre les gangs et rendre leurs collectivités plus sécuritaires pour tous. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, gouvernement du Canada

« Les armes à feu illicites et le crime organisé sont des menaces très réelles pour la sécurité personnelle des citoyens respectueux des lois. Aucune région de notre pays n'est à l'abri de ces menaces, y compris notre bien-aimée Île-du-Prince-Édouard. Les forces de l'ordre ont besoin d'outils et de ressources pour assurer notre sécurité. Le gouvernement du Canada, à l'aide des mesures annoncées aujourd'hui, continue de démontrer qu'elle veille sur nous. »

- Sean Casey, député de Charlottetown, gouvernement du Canada

« Nous sommes conscients que la criminalité peut avoir des répercussions dévastatrices sur les insulaires aux quatre coins de la province, qu'ils vivent en ville ou à la campagne. Ce partenariat avec le gouvernement du Canada permettra à la province d'offrir une meilleure formation et des ressources aux services de police de l'Île de sorte à traquer ces crimes sordides. »

- L'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

De ce montant, une somme de 214 millions de dollars sur une période de cinq ans sera mise à la disposition des provinces et des territoires par l'intermédiaire du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Grâce à ce fonds, l'Île-du-Prince-Édouard recevra un montant total de 1 550 002 $ sur une période de trois ans.

Le gouvernement du Canada a également investi un montant additionnel de 8 millions de dollars sur quatre ans provenant du Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes à compter de 2019 en application de la Stratégie nationale pour la prévention du crime et dans le cadre de son engagement en faveur du financement communautaire conformément à l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Liens connexes

