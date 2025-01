DEC accorde des contributions financières totalisant 900 000 $ à Diagnos inc., Les technologies Polycontrôles inc., Dracal Technologies inc. et Snöball Event Marketing Inc.

BROSSARD, QC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises pour qu'elles saisissent des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi Alexandra Mendès, députée de Brossard‒Saint‍-‍Lambert, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, des contributions remboursables totalisant 900 000 $.

Les appuis financiers se détaillent comme suit :

400 000 $ sont accordés à Diagnos inc. pour la mise en œuvre d'une stratégie de marketing international pour son application CARA.

300 000 $ sont versés à Polycontrols pour l'acquisition d'équipements de production sur mesure destinés au nouveau centre d'excellence en fabrication additive de son usine de Brossard .

. 100 000 $ sont attribués à Dracal Technologies inc. pour la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation à l'international.

100 000 $ sont octroyés à Snöball Event Marketing Inc. pour la mise en œuvre d'une stratégie de marketing international pour sa plateforme développée afin d'optimiser la fréquentation des événements.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« La vitalité économique de Brossard‒Saint‍-‍Lambert repose sur une collaboration entre les entreprises, les gouvernements et la communauté. En investissant dans des projets innovants comme ceux de Diagnos, Polycontrols, Technologies Dracal et Snöball Event Marketing, nous créons un écosystème où le développement local est au cœur de nos actions. Cela renforce l'attractivité de notre région et favorise le bien-être des citoyens. Nous faisons de la Rive‍-‍Sud de Montréal un pôle économique dynamique, capable d'attirer de nouveaux investissements et de soutenir la diversité des secteurs. »

Alexandra Mendès, députée de Brossard‒Saint‍-‍Lambert

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien pour développer les atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici en Montérégie. Nous nous assurons ainsi d'appuyer l'économie de toutes nos collectivités. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

