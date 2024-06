Le gouvernement du Canada contribue à faire connaître le patrimoine autochtone et les connaissances traditionnelles grâce à la création du centre culturel de la bande de Gwichya Gwich'in

TSIIGEHTCHIC, NT, le 21 juin 2024 /CNW/ - Avoir espace fonctionnel, où la culture autochtone est présentée et célébrée, est important pour la vitalité à long terme d'une communauté. En plus de stimuler son économie et de servir de lieu de rencontre aux Aînés, artistes et résidants, l'espace est une destination pour les artistes et les touristes de passage. Celui-ci fait en sorte que les connaissances traditionnelles soient accessibles et transmises aux générations futures.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé l'octroi d'une somme de 209 800 dollars pour réaménager et agrandir le centre touristique Tsiigehtchic actuel, qui deviendra le nouveau centre culturel de la bande de Gwichya Gwich'in. M. McLeod en a fait l'annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Ce projet d'investissement permettra de relier deux structures existantes et de créer un espace intérieur qui sera utilisé pour offrir des programmes culturels et des activités communautaires. L'amélioration du système de chauffage fera également en sorte que l'installation fonctionnera toute l'année et offrira à la communauté un espace dédié aux rassemblements et à l'enseignement des connaissances traditionnelles. L'installation sera exploitée en tant que centre culturel de la bande de Gwichya Gwich'in, et le bureau local de la bande s'y trouvera aussi. Son ouverture est prévue pour la fin de l'automne 2024.

Le centre touristique actuel renferme plusieurs objets importants du patrimoine de Nagwichoonjik, dont une réplique du crâne d'un bison des steppes vieux de 13 650 ans qui a été découvert dans la communauté. Outre des objets historiques, la collection comprend des œuvres traditionnelles et contemporaines d'artistes locaux, qui disposeront ainsi d'un espace pour exposer et vendre leurs créations.

Octroyé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, ce financement de Patrimoine canadien permettra de construire un espace hivernal qui reliera les deux structures existantes. Il permettra également d'acheter et d'installer un nouveau four ainsi que des vitrines d'exposition supplémentaires pour les objets.

« La culture autochtone est un élément important de l'histoire du Canada, et nous devons la protéger. Notre gouvernement est fier de soutenir la création du centre culturel de la bande de Gwichya Gwich'in. Il permettra aux Aînés de prodiguer leurs enseignements à la communauté, ce qui fera en sorte que les connaissances seront transmises à la prochaine génération. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le centre culturel de la bande de Gwichya Gwich'in n'est pas seulement un endroit où l'on peut découvrir l'histoire du peuple gwich'in. En effet, grâce à cet investissement, la communauté aura aussi un lieu de rassemblement, de partage et de création, tout au long de l'année. L'histoire du peuple gwich'in est présente dans les objets que le centre exposera. De plus, elle vit dans les traditions et les enseignements qui y seront échangés. Les résidants de Tsiigehtchic disposeront désormais d'un lieu moderne pour célébrer leur histoire et leur culture et transmettre leurs connaissances aux Aînés de demain. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« La bande Gwichya Gwich'in est très fière et très reconnaissante de cette occasion. Le centre culturel augmentera la capacité au sein de la communauté et il permettra aux artistes autochtones de présenter leurs œuvres. Il offrira des possibilités d'emploi ainsi que des programmes de couture et il sera un endroit sécuritaire pour les travailleurs de la bande. Le centre sera également un lieu où les touristes pourront se renseigner sur la culture et l'histoire des Gwich'in. Les Aînés auront un endroit pour raconter les histoires du Tsiigehtchic et les transmettre aux jeunes générations afin de préserver la culture. Le conseil de bande de Gwichya Gwic'in est très enthousiaste à l'égard de ce projet! Haii Cho. »

- Chef Philip Blake, conseil de bande de Gwichya Gwich'in

La Tsiigehtchic Tourism Society et la bande de Gwichya Gwich'in exploitent le centre touristique Tsiigehtchic de façon saisonnière depuis 2015. Le centre comprend un bâtiment principal, lequel abrite des expositions patrimoniales et des objets traditionnels et contemporains créés par des artistes locaux. Un bâtiment indépendant équipé d'une douche et d'une cuisine accueille les pagayeurs du fleuve Mackenzie et de la rivière Arctic Red.

La bande de Gwichya Gwich'in est un gouvernement des Premières Nations qui représente le peuple Gwich'in à Tsiigehtchic, aux Territoires du Nord-Ouest. Tsiigehtchic se trouve à la jonction du fleuve Mackenzie et de la rivière Arctic Red, dans la région d'Inuvik. La communauté a été la première bande de Gwich'in à signer le traité no 11 en 1921. Aujourd'hui, la population de Tsiigehtchic est d'environ 200 personnes, dont plus de 90 % sont d'origine Gwich'in et adoptent un mode de vie traditionnel de chasse, de pêche et de trappe.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

