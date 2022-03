MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW/ - L'industrie des produits biologiques est l'un des secteurs dont la croissance est la plus rapide au Canada, grâce aux producteurs d'aliments biologiques qui travaillent sans relâche et aux organisations qui les soutiennent. La collaboration et le partenariat sont essentiels pour assurer la croissance continue de ce secteur, afin de répondre à la demande des consommateurs qui augmente.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un nouvel investissement pouvant aller jusqu'à 103 400 $ versé à la Fédération biologique du Canada, afin de permettre une nouvelle collaboration qui favorisera la durabilité et la croissance de l'industrie canadienne des produits biologiques.

Le projet réunit les trois principales organisations nationales qui soutiennent l'industrie biologique : la Fédération biologique du Canada, qui se concentre sur le maintien des normes et la recherche scientifique, Cultivons biologique Canada, qui se concentre sur l'éducation des consommateurs et des producteurs, et l'Association pour le commerce biologique du Canada, qui soutient le développement du marché.

La Fédération biologique du Canada utilise les fonds pour créer une structure de gouvernance coordonnée entre les trois organisations et pour concevoir, développer et mettre en œuvre un modèle de financement en mesure de fournir les services nécessaires pour soutenir la croissance de l'industrie. Représentant l'ensemble de la chaîne de valeur, cette collaboration permettra de consolider et de mieux coordonner les efforts qui visent à renforcer l'industrie biologique et à aider les producteurs à faire la transition vers la production biologique.

Les méthodes d'agriculture biologique peuvent améliorer la santé des sols, favoriser la biodiversité et renforcer la résilience des exploitations face aux changements climatiques. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir une industrie biologique forte et prospère, bénéfique pour l'environnement et l'économie.

Citations

"L'industrie biologique canadienne est l'un de nos secteurs à la croissance la plus rapide et la demande pour les produits bio ne cesse d'augmenter. Ce projet réunit trois acteurs clés pour coordonner une approche qui tire profit des forces de chacune des organisations. Un secteur biologique renforcé est non seulement profitable pour l'économie canadienne, mais aussi pour l'environnement. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« C'est avec grand plaisir que je vois le gouvernement du Canada appuyer la Fédération biologique du Canada, dont le siège social est ici à Montréal. L'organisme joue un rôle essentiel dans l'adoption de normes élevées en agriculture biologique grâce à une approche scientifique rigoureuse. Ce investissement appuie la collaboration au sein de l'ensemble de la chaîne de valeur pour favoriser la croissance de l'industrie et aider un plus grand nombre de producteurs à faire la transition vers des pratiques agricoles biologiques, ce qui, en bout de ligne, profite tant au consommateur qu'à l'environnement. »

- L'honorable Marc Garneau, député de Notre-Dame-de-Grâce - Westmount

« Nos organisations sont très heureuses de recevoir ce financement qui arrive au moment opportun pour déterminer un mécanisme de financement à long terme pour le futur de l'agriculture biologique et qui fournira la stabilité dont notre secteur a tant besoin pour continuer la contribution essentielle de l'agriculture biologique à la réduction des GES, la contribution à la santé des sols et la promotion de pratiques commerciales durables pour le commerce national et mondial. »

- Nicole Boudreau, Fédération biologique du Canada, au nom des trois organisations, y compris l'Association pour le commerce biologique du Canada et Cultivons biologique Canada

Faits en bref

Ce financement annoncé aujourd'hui est versé dans le cadre du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture, permettra d'offrir 50,3 millions de dollars sur cinq ans au secteur agricole afin de l'aider à s'adapter et à demeurer concurrentiel.

La Fédération biologique du Canada est un organisme national responsable du maintien et de l'interprétation de la norme biologique canadienne et de l'administration de la recherche scientifique en agriculture biologique au Canada .

est un organisme national responsable du maintien et de l'interprétation de la norme biologique canadienne et de l'administration de la recherche scientifique en agriculture biologique au . Le secteur canadien de l'agriculture biologique, sixième en importance dans le monde, est évalué à 8 milliards de dollars. La demande de produits biologiques au Canada augmente à un taux de 8,7 % par an et, malgré l'augmentation de la production biologique canadienne, la croissance des marchés mondiaux et canadiens continue de dépasser l'offre.

