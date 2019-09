Le gouvernement du Canada appuie l'action climatique menée par Carbon Conversations TO pour donner aux jeunes un pouvoir d'action dans la lutte contre les changements climatiques

TORONTO, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. En se conscientisant les uns les autres à ce phénomène et en mettant en commun les renseignements importants dont ils disposent sur le sujet, les Canadiens comprendront mieux la situation. Les organisations dont le travail vise à sensibiliser la population aux changements climatiques - à leurs répercussions et à leurs solutions - appuient les efforts du Canada pour lutter contre les changements climatiques, protéger l'environnement et assurer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un montant provenant du Fonds d'action pour le climat pouvant atteindre 14 339 dollars a été accordé à Carbon Conversations TO. Le financement permettra à des jeunes d'échanger des idées et de prendre des mesures concrètes pour réduire leur empreinte carbone.

Carbon Conversations TO tiendra deux nouvelles séries de conversations sur les changements climatiques et aidera de jeunes Canadiens à créer leurs propres plans d'action climatique. Par ailleurs, l'organisation torontoise mettra sur pied une communauté virtuelle pour aider à poursuivre la conversation sur les répercussions des changements climatiques et à stimuler l'élan vers un avenir plus propre.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à trois millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des communautés et des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites et moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre, et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour réduire la pollution par le carbone et soutenir les objectifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Les efforts des Canadiens et leur détermination à lutter contre les changements climatiques sont source d'inspiration. Leur travail montre un élan positif, partout au pays, vers un avenir plus propre. Nous finançons ce projet pour soutenir des jeunes qui sont déterminés à changer les choses. Ce sont eux qui hériteront de notre planète, et nous devons continuer à prendre des mesures concrètes et éprouvées pour lutter contre les changements climatiques afin de pouvoir leur offrir un avenir sûr, sain et prospère. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Carbon Conversations TO rassemble des jeunes passionnés et dévoués qui s'efforcent de mettre en branle des changements favorisant l'action climatique. Ce financement nous permettra d'élargir la portée de nos actions en vue d'aider les Canadiens à transformer leur découragement face à la situation en motivation à agir pour le climat et à devenir des défenseurs de la cause dans leur collectivité. »

- Brianna Aspinall, fondatrice de Carbon Conversations TO

Faits en bref



Carbon Conversations TO offre aux jeunes un espace sécuritaire où ils peuvent exprimer leurs inquiétudes au sujet des changements climatiques, tout en ayant accès à des outils et à des ressources qui les aideront à réduire leur empreinte carbone.

L'objectif de Carbon Conversations TO est de permettre aux gens d'établir leur propre stratégie de réduction du carbone.

Les jeunes sont de puissants instigateurs de changement. En les faisant participer au débat sur les changements climatiques, nous leur donnons les moyens de trouver les solutions nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, et qui encouragent l'action climatique. Le Fonds soutient les objectifs du plan climatique du Canada au moyen d'investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

