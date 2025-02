Le gouvernement du Canada soutient la communauté anglophone de la grande région de Québec

QUÉBEC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Investir dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire est essentiel à leur développement ainsi qu'à leur vitalité culturelle, sociale et économique.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec, a annoncé l'octroi d'une aide de plus de 1,5 million de dollars à l'organisme Partenaires communautaires Jeffery Hale. Le ministre Duclos a fait cette annonce au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique.

Cette aide financière a été octroyée par l'entremise du volet Fonds pour les espaces communautaires du programme Développement des communautés de langue officielle de Patrimoine canadien. La contribution a permis l'acquisition de la maison Mary-Gillespie et elle rendra possibles d'importants travaux de rénovation afin d'en faire un espace communautaire. L'organisme pourra bonifier son offre de services à la population d'expression anglaise de Québec et l'accueillir dans des lieux accessibles et inclusifs.

« En appuyant le projet d'achat et de rénovation de la maison historique Mary-Gillespie des Partenaires communautaires Jeffery Hale, notre gouvernement contribue à renforcer le sentiment d'appartenance et la cohésion au sein de la communauté d'expression anglaise de la grande région de Québec. Ce nouvel espace multifonctionnel permettra aux membres de la communauté de se rassembler, de socialiser et d'accéder à des services en anglais dans un lieu propice à l'épanouissement de chacun. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Soutenir l'acquisition de la maison Mary-Gillespie et sa transformation en espace communautaire accessible témoigne de l'engagement de notre gouvernement à renforcer le tissu social et patrimonial de Québec. Grâce à cet investissement, des centaines de citoyens de tous âges et horizons pourront tisser des liens et participer pleinement à la vie communautaire. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« La maison Mary-Gillespie se trouve dans ma circonscription, et je suis très heureux que notre gouvernement investisse dans cet espace communautaire destiné aux gens de Québec. J'espère que les résidents de Louis-Hébert pourront s'y rassembler et tisser des liens dans cette magnifique et historique demeure de Sainte-Foy. »

- Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« Nous sommes convaincus que la maison Mary-Gillespie sera un vecteur de changement pour la communauté anglophone. Cet espace inclusif favorisant la collaboration, la cohésion et la préservation de notre culture, permettra à la population d'expression anglaise de recevoir des services et de faire des activités dans un endroit dynamique pour les années à venir. Il renforcera le sentiment d'appartenance des membres de la communauté, en plus d'assurer sa vitalité à long terme. »

- Jean Robert, président, Partenaires communautaires Jeffery Hale

Établi à Québec en 1991, l'organisme Partenaires communautaires Jeffery Hale a pour mission d'améliorer la santé et le bien-être de la population d'expression anglaise de la grande région de Québec. Depuis plus de 30 ans, il offre des services aux membres de la communauté de langue officielle en situation minoritaire, dont les personnes vulnérables.

Le Fonds pour les espaces communautaires offre du financement aux communautés de langue officielle en situation minoritaire pour des projets de construction de nouveaux espaces communautaires et culturels, de rénovation et de modernisation d'infrastructures et d'espaces polyvalents dans davantage de centres communautaires non rattachés à des institutions d'enseignement. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribueront au développement individuel et social de la communauté.

