Le gouvernement du Canada finance de nombreux projets culturels dans la région de l'Atlantique

MONCTON, NB, le 8 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, fera une annonce concernant les organismes culturels à Moncton vendredi. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Mme Petitpas Taylor sera disponible pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 10 octobre 2025

HEURE :

10 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 10 h, le jeudi 9 octobre 2025. Plus de détails leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]