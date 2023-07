EDMONTON, AB, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) peuvent être évitées, traitées et, dans de nombreux cas, soignées. Pourtant, elles demeurent un problème de santé publique important au Canada, en particulier dans les communautés autochtones, 2ELGBTQ+ et dans les autres communautés en quête d'équité.

Pendant une visite à HIV Edmonton aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, un financement fédéral de 12 millions de dollars provenant du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C ainsi que du Fonds pour la réduction des méfaits pour 14 projets en Alberta. Ce financement inclut une somme de plus de dix millions de dollars provenant du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C qui appuiera 11 interventions communautaires qui concernent l'infection à VIH, l'hépatite C et les autres ITSS au sein de populations disproportionnément touchées par ces infections. HIV Edmonton reçoit du financement pour son projet de renforcement indépendant des capacités grâce au savoir privilégié des populations clés, qui vise à aborder les obstacles à l'accès de populations clés aux services de santé.

Ce financement comprend aussi une somme de plus de 1,5 million tirée du Fonds pour la réduction des méfaits qui sera versée à l'appui de trois projets qui contribueront à la réduction des cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments. L'un des projets financés est un programme de réduction des méfaits par les pairs du Queer and Trans Health Collective d'Edmonton. Ce projet mobilise des personnes 2ELGBTQ+ qui consomment des substances afin de prévenir la transmission de l'infection à VIH, de l'hépatite C et des autres ITSS. Il vise à prévenir les infections, à faire la promotion de pratiques sexuelles à risques réduits, de même qu'à augmenter l'accès aux services de santé, aux services sociaux et aux services de soutien ainsi que les taux de participation à ces services.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec des organismes communautaires, des partenaires autochtones, les provinces, les territoires, des chercheurs, le secteur de la santé et le secteur de la santé publique, de même qu'à les soutenir dans la prévention de nouvelles infections et dans l'atteinte de l'objectif mondial visant à mettre fin, d'ici 2030, aux enjeux de santé publique que représentent le VIH, l'hépatite C et les autres ITSS.

« Notre gouvernement reconnaît le rôle crucial que jouent les organismes communautaires comme HIV Edmonton et le Queer and Trans Health Collective dans la mise en œuvre de projets locaux visant à améliorer l'accès à la prévention, au dépistage et au traitement des ITSS. Le financement annoncé aujourd'hui aidera ces organismes, et d'autres organismes semblables en Alberta, à offrir aux personnes vivant avec le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS, de même qu'aux personnes à risque, un lieu sûr où elles pourront obtenir des soins sans être victimes de stigmatisation et de discrimination. Je félicite tous les organismes qui ont reçu des fonds pour la différence qu'ils font dans la vie des gens grâce à leur travail essentiel. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les projets communautaires comme ceux annoncés aujourd'hui jouent un rôle crucial dans l'amélioration des connaissances sur les mesures efficaces de prévention du VIH, de l'hépatite C et des ITSS, fondées sur des données probantes. Grâce à ce travail important, les initiatives communautaires aideront à réduire la stigmatisation, à prévenir les infections nouvelles et récurrentes et à orienter les gens vers les services de dépistage, de prévention, de traitement et de soins. Des projets comme ceux-ci nous rapprochent davantage de la réalisation de nos objectifs mondiaux d'ici 2030. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Toutes les personnes au Canada - en particulier les populations vulnérables - méritent de vivre une vie authentique et saine, où les risques de maladies et d'affections chroniques sont moindres. HIV Edmonton joue un rôle crucial dans la promotion des mesures de prévention et la prestation de services de santé et de soutien à toutes les personnes touchées par le VIH et les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). L'annonce d'aujourd'hui aidera HIV Edmonton à continuer d'améliorer la vie des personnes vivant avec le VIH et le sida ou touchées par ces maladies. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme du Canada

« Nous sommes reconnaissants que le gouvernement du Canada finance notre projet visant à éliminer les obstacles systémiques à l'accès de populations clés aux soins de santé. Ensemble, nous espérons mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination en ce qui concerne l'accès aux soins et aux services relatifs aux ITSS, puis améliorer les services de soins de santé de façon globale. »

Catherine Broomfield, directrice générale

HIV Network of Edmonton Society

Faits en bref

Au moyen du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au Canada pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et les autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis).

(ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et les autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis). Par l'entremise du Fonds pour la réduction des méfaits, l'ASPC investit sept millions de dollars par année à l'appui de projets limités dans le temps (de trois à cinq ans) menés partout au Canada qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments.

qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments. Le 1 er août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement à durée limitée de 17,9 millions de dollars (2022-2023) pour améliorer l'accès au dépistage , dont une somme de huit millions de dollars versée à des organismes communautaires pour renforcer leur capacité de distribuer des tests d'autodépistage du VIH, de faire la promotion de ces tests et d'orienter les gens vers des soins. Une somme additionnelle de 9,9 millions de dollars a été versée au Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour l'expansion du dépistage communautaire dans les communautés nordiques, éloignées et isolées, dont une somme de 1,2 million de dollars versée au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et à la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique en vue de poursuivre sur la lancée d'initiatives de dépistage précédentes, notamment d'initiatives de dépistage des ITSS.

août 2022, le gouvernement du a annoncé un , dont une somme de huit millions de dollars versée à des organismes communautaires pour renforcer leur capacité de distribuer des tests d'autodépistage du VIH, de faire la promotion de ces tests et d'orienter les gens vers des soins. Une somme additionnelle de 9,9 millions de dollars a été versée au Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour l'expansion du dépistage communautaire dans les communautés nordiques, éloignées et isolées, dont une somme de 1,2 million de dollars versée au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et à la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique en vue de poursuivre sur la lancée d'initiatives de dépistage précédentes, notamment d'initiatives de dépistage des ITSS. Les efforts pour lutter contre les ITSS au Canada sont guidés par le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS .

