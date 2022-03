OTTAWA, ON, le 1er mars 2022 /CNW/ - Le secteur agricole et agroalimentaire est un moteur important de l'économie du Canada, l'industrie des produits biologiques connaissant l'une des plus rapides croissances au pays. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé un financement pouvant atteindre 770 000 $ destiné à l'Association pour le commerce des produits biologiques (ACPB) pour appuyer l'expansion des marchés pour les produits biologiques.

Ce financement aidera à créer des débouchés d'exportation au pays et à l'étranger et à promouvoir la marque « Biologique Canada ». Le projet comprend des activités de développement des marchés lors d'importants salons de l'alimentation en Allemagne et aux États-Unis, de même que des activités supplémentaires liées à l'accessibilité des marchés et aux évaluations techniques. Cet investissement, versé dans le cadre du programme Agri‑marketing du Partenariat canadien pour l'agriculture, permettra à l'ACPB d'accueillir des missions étrangères, d'offrir de la formation aux détaillants, de créer des rapports sur le marché et d'élaborer un répertoire de producteurs et exportateurs de produits biologiques.

Grâce à cet investissement, l'ACPB a élaboré un programme de formation à l'intention des détaillants comportant quatre modules, de même qu'une série de webinaires de formation sur la façon de devenir « prêt à l'exportation ». Elle continue à élargir son programme de formation afin de présenter des séances virtuelles et en personne à un grand nombre d'intervenants. Au cours des deux premières années du programme, l'ACPB a formé plus de 600 participants provenant de 300 entreprises, les ventes connexes étant estimées à près de 1,7 million de dollars.

L'annonce faite aujourd'hui appuie la croissance continue de l'industrie biologique du Canada en améliorant l'accès aux marchés nationaux et internationaux, en offrant de la formation pour devenir prêt à l'exportation ainsi que de la formation à l'intention des détaillants, et en faisant la promotion de l'industrie auprès des missions étrangères.

Citations

« L'industrie biologique du Canada est l'un de nos secteurs qui connaît la croissance la plus rapide. Ces producteurs fournissent des aliments sains et nutritifs aux consommateurs de tout le pays et, de plus en plus, du monde entier. Le soutien au développement du marché des produits biologiques contribuera davantage à la croissance d'un secteur agricole canadien plus compétitif et plus durable. »

- L'honorable Marie Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'ACPB et ses membres sont très reconnaissants de l'appui continu d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, alors que l'agriculture biologique et le commerce de produits biologiques aident le gouvernement fédéral à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques. Le paysage des produits biologiques du Canada continue de briller sur la scène internationale et de croître à un rythme qui met en lumière la demande grandissante de consommateurs de partout au monde pour des produits respectueux du climat. »

- Tia Loftsgard, directrice générale, Association pour le commerce des produits biologiques

Faits en bref

L'Association pour le commerce des produits biologiques est une association sectorielle à but non lucratif représentant la chaîne de valeur des produits biologiques au Canada .

. À l'échelle mondiale, l'industrie des produits biologiques affichait une valeur de 147,5 milliards de dollars en 2018, une hausse par rapport à celle de 102 milliards de dollars en 2016, et il est prévu que sa croissance florissante se poursuive. Le marché canadien des produits biologiques, maintenant au sixième rang mondial, est évalué à 8 milliards de dollars, en hausse par rapport à 5,4 milliards de dollars en 2017.

il est prévu que sa croissance florissante se poursuive. Le marché canadien des produits biologiques, maintenant au sixième rang mondial, est évalué à 8 milliards de dollars, en hausse par rapport à 5,4 milliards de dollars en 2017. En 2019, le Canada comptait plus de 7500 exploitations agricoles biologiques, représentant environ 2 % des terres agricoles totales.

comptait plus de 7500 exploitations agricoles biologiques, représentant environ 2 % des terres agricoles totales. L'an dernier, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 10,9 % pour atteindre 82,2 milliards de dollars, dépassant de plus de 7 milliards de dollars notre cible de 75 milliards de dollars, quatre ans plus tôt que prévu.

