WHITEHORSE, YT, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 1,1 million de dollars par le biais du Fonds d'initiatives communautaires (FIC) en matière de VIH et d'hépatite C pour soutenir le travail des organismes communautaires qui œuvrent dans le domaine du VIH, de l'hépatite C et des autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) à Whitehorse.

Les ITSS peuvent être évitées, traitées et, dans de nombreux cas, soignées. Cependant, elles demeurent un problème de santé publique important au Canada, en particulier dans les communautés autochtones, 2ELGBTQ+, noires, racialisées, ainsi que dans d'autres communautés en quête d'équité. La stigmatisation, l'exclusion et la discrimination systémiques créent des obstacles qui empêchent les gens de se faire dépister ou d'accéder aux soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est fixé comme priorité de soutenir les projets communautaires qui intègrent des stratégies fondées sur des données probantes et qui s'attaquent à ces obstacles.

Annoncée initialement en août 2022 lors de la 24e Conférence internationale sur le sida, l'initiative d'autodépistage du VIH bénéficie d'un financement supplémentaire de 8,6 millions de dollars. Ce financement permet de soutenir 50 organismes communautaires jusqu'en mars 2024 pour compenser les coûts associés aux efforts de distribution des trousses d'autodépistage du VIH à leurs populations clés. Les trousses d'autodépistage constituent un moyen sûr, fiable, anonyme et confidentiel de déterminer son statut sérologique. Elles constituent un outil important pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui font obstacle aux soins.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec des organismes communautaires, des partenaires autochtones, les provinces et territoires, des chercheurs, de même que les secteurs de la santé et de la santé publique afin de prévenir de nouvelles infections et d'atteindre l'objectif mondial visant à mettre fin aux enjeux de santé publique que représentent le VIH, l'hépatite C et les autres ITSS.

Citations

« Les organismes communautaires jouent un rôle fondamental dans l'amélioration de la santé des personnes séropositives au Canada et dans la promotion de modèles communautaires culturellement sûrs visant à accroître le dépistage dans les régions éloignées, rurales et nordiques. Ces organismes comprennent les besoins des communautés qu'ils servent. Ce financement du gouvernement du Canada soutiendra le travail essentiel des organismes communautaires et aidera les personnes vivant avec le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS, ainsi que celles qui risquent d'être infectées. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les contributions des organismes communautaires afin d'améliorer la santé des personnes au Canada et d'aider les populations touchées de manière disproportionnée par les ITSS, telles que les personnes qui consomment des drogues. Les projets annoncés dans le cadre du Fonds pour la réduction des méfaits contribuent aux efforts communautaires visant à réduire la stigmatisation à l'égard de ces populations, à prévenir les nouvelles infections et les infections récurrentes et à mettre les gens en contact avec les services de dépistage, de prévention, de traitement et de soins. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans le dialogue avec les personnes vivant avec le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS, ainsi qu'avec les personnes exposées au risque d'infection, afin de contribuer à la prévention et à l'éducation, ainsi qu'aux besoins en matière de dépistage, de traitement et de soutien. Ce financement soutient l'organisme Blood Ties Four Directions Centre pour répondre aux réalités auxquelles nous sommes confrontés ici au Yukon en tenant compte des spécificités culturelles et en évitant la stigmatisation. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Faits en bref

En 2022, le gouvernement du Canada a investi 106,4 millions de dollars pour lutter contre les ITSS partout au Canada .

a investi 106,4 millions de dollars pour lutter contre les ITSS partout au . Ce financement inclut 46,2 millions de dollars provenant du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C au Canada , ainsi que 8,9 millions de dollars provenant du Programme de prévention, de soutien et de recherche concernant l'hépatite C.

, ainsi que 8,9 millions de dollars provenant du Programme de prévention, de soutien et de recherche concernant l'hépatite C. Au moyen du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au Canada pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et les autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis).

(ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et les autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis). Par l'entremise du Fonds pour la réduction des méfaits, l'ASPC investit 7 millions de dollars par année à l'appui de projets limités dans le temps (de trois à cinq ans) menés partout au Canada qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments.

qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments. Le 1 er août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement à durée limitée de 17,9 millions de dollars (2022-2023) pour améliorer l'accès au dépistage , dont une somme de 8 millions de dollars versée à des organismes communautaires pour renforcer leur capacité de distribuer des tests d'autodépistage du VIH, de faire la promotion de ces tests et d'orienter les gens vers des soins. Ce financement incluait aussi une somme de 9,9 millions de dollars qui a été versée au Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour l'expansion du dépistage communautaire dans les communautés nordiques, éloignées et isolées, dont une somme de 1,2 million de dollars versée au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et à la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique en vue de poursuivre sur la lancée d'initiatives de dépistage précédentes, notamment d'initiatives de dépistage des ITSS.

août 2022, le gouvernement du a annoncé un , dont une somme de 8 millions de dollars versée à des organismes communautaires pour renforcer leur capacité de distribuer des tests d'autodépistage du VIH, de faire la promotion de ces tests et d'orienter les gens vers des soins. Ce financement incluait aussi une somme de 9,9 millions de dollars qui a été versée au Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour l'expansion du dépistage communautaire dans les communautés nordiques, éloignées et isolées, dont une somme de 1,2 million de dollars versée au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et à la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique en vue de poursuivre sur la lancée d'initiatives de dépistage précédentes, notamment d'initiatives de dépistage des ITSS. Les efforts pour lutter contre les ITSS au Canada sont guidés par le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS .

Liens associés

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176; Alexander Fernandes, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 613-290-0318; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]