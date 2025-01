Le gouvernement du Canada investit 210 000 $ pour soutenir des améliorations apportées au Souris Show Hall, l'un des plus anciens théâtres toujours en activité à l'Île-du-Prince-Édouard

SOURIS, PE, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Les espaces culturels qui mettent en valeur la musique, le théâtre et les spectacles sont au cœur de l'identité des communautés. Véritables plateformes propices à la créativité, au réseautage et à la prise de parole, ces espaces font rayonner une grande diversité de voix et d'histoires. En plus de promouvoir l'inclusion et la fierté, ils rassemblent les gens pour leur faire découvrir les arts.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan, a annoncé l'octroi d'un investissement de 210 000 $ au Souris Show Hall, l'un des plus anciens théâtres toujours en activité à l'Île-du-Prince-Édouard. Le ministre MacAulay a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Depuis sa construction en 1890, l'édifice accueille diverses formes d'arts, telles que la musique, le théâtre, la danse, de même que des films d'artistes régionaux ou nationaux, tout en privilégiant le patrimoine autochtone, acadien et celtique. L'an dernier, 30 spectacles ont été présentés dans la salle dotée de 145 places. Plus de 2 000 spectateurs fréquentent ce lieu chaque année.

L'aide financière permettra d'effectuer des travaux dont l'édifice, vieux de 130 ans, a tant besoin, comme la réfection des fondations et une meilleure isolation, afin de réduire son empreinte de carbone et d'assurer une plus grande efficacité énergétique l'hiver. Ce faisant, l'édifice sera conforme aux normes de l'industrie et plus approprié aux besoins de la clientèle, en plus d'attirer de nouveaux artistes, usagers et clients. Par ailleurs, la programmation sera plus diversifiée.

Patrimoine canadien versera 110 000 $ à même le Fonds du Canada pour les espaces culturels. L'Agence de promotion économique du Canada atlantique fournira 100 000 $ extraits du Fonds des collectivités innovatrices. Quant à la province de l'Île-du-Prince-Édouard, elle investira 100 000 $ dans le projet.

Citations

« Cette salle est bien plus qu'une simple scène. C'est un lieu de rassemblement où les récits prennent vie, les voix portent haut et fort et notre culture s'épanouit. Investir dans un espace culturel comme le Souris Show Hall est important pour favoriser la prospérité de la communauté, les liens et le sentiment d'appartenance. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Que ce soit pour assister à une pièce de théâtre ou à une réception, le Souris Show Hall réunit les gens depuis plus d'un siècle. Je suis donc très heureux que notre gouvernement soutienne les travaux de rénovation dont l'édifice a tant besoin pour continuer à célébrer les arts et la culture de notre île pour des années à venir. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan

« Les lieux comme le Souris Show Hall sont bien plus que des bâtiments; ce sont des endroits où les gens se réunissent. Ces nouveaux investissements du gouvernement fédéral consolideront l'activité économique dans nos communautés et aideront les gens à raconter leurs histoires à la population locale et aux visiteurs. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Depuis 1891, l'emblématique Souris Show Hall fait partie intégrante de notre communauté. La Souris Show Hall Foundation a pour mission de rendre le divertissement accessible à la population et de privilégier les artistes locaux et émergents. Nous sommes enchantés de contribuer à redonner au Show Hall, grâce à nos partenaires financiers, sa gloire passée, et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. »

- Judy Burke, présidente du conseil d'administration, Souris Show Hall

Les faits en bref

Les fonds reçus pour le Souris Show Hall serviront à rénover les fondations en ajoutant de l'isolation thermique à la mousse écologique ainsi qu'à réparer le toit, les conduits d'aération, les gouttières, les conduits et les descentes d'eaux pluviales. Les travaux comprendront aussi la consolidation structurelle du plafond dans la section des balcons, en plus d'un nouveau système de chauffage, de ventilation et d'air conditionné (CVAC), de fenêtres écoénergétiques et de l'éclairage à différents endroits dans l'édifice. En outre, une passerelle sera aménagée dans les combles, et la plomberie améliorée pour réduire la consommation en eau et éviter les fuites.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistiques, patrimoniaux, culturels et créatifs. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Fonds des collectivités innovatrices

Souris Show Hall

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, [email protected]; Connor Burton, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; David Fleming, Gestionnaire des communications, Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]