OTTAWA, ON, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé que le gouvernement du Canada a octroyé un financement annuel continu de 8,3 millions de dollars à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Cet investissement s'ajoute à un investissement de 7,5 millions de dollars en financement annuel continu octroyés à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Ce financement continu, qui provient du Fonds de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, permettra d'améliorer et d'élargir les services mis à la disposition des organismes d'application de la loi pour lutter contre l'usage d'armes à feu à des fins illégales et améliorer la collecte, l'analyse et l'échange de données et de renseignements liés aux armes à feu à l'échelle nationale.

Dans le cas de la GRC, le financement sera utilisé pour les enquêtes de première ligne, notamment pour répondre au nombre croissant d'appels reçus par l'Équipe nationale de soutien à l'application de la Loi sur les armes à feu (ENSALA), les Services spécialisés de soutien en matière d'armes à feu (SSSMA) et le Réseau canadien intégré d'identification balistique (RCIIB) de la GRC.

Pour ce qui est de l'ASFC, ce financement permettra à l'Agence de continuer d'investir dans de nouveaux outils et de nouvelles technologies, des infrastructures et des formations spécialisées en vue de restreindre davantage le trafic illicite d'armes à feu et de pièces d'armes à feu à la frontière.

Cet investissement s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (ILCVAFG) annoncée en 2017. Dans le cadre de l'ILCVAFG, les provinces et aux territoires ont reçu un financement fédéral qu'ils ont pu affecter là où les fonds auraient la plus grande incidence sur la réduction de la violence liée aux armes à feu. Le gouvernement du Canada a également appuyé, par l'entremise de l'ILCVAFG, les efforts de la GRC et de l'ASFC pour endiguer la violence liée aux armes à feu.

L'ILCVAFG est un élément central du plan du gouvernement du Canada visant à lutter contre la criminalité et à protéger les Canadiens et Canadiennes. Ce plan consiste notamment à investir dans les personnes protégeant nos frontières, à renforcer notre coopération avec les États-Unis dans la lutte contre la contrebande d'armes à feu, à apporter des modifications importantes afin de renforcer nos mesures législatives sur les armes à feu, ainsi qu'à soutenir les efforts de prévention et d'application de la loi.

« La prévention et l'application de la loi sont essentielles pour lutter contre la violence armée. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à soutenir deux des principaux organismes d'application de la loi du Canada à continuer de détecter des armes à feu illégales dans nos communautés et à la frontière, et à travailler avec les forces de l'ordre locales pour lutter contre la violence liée aux armes à feu avant qu'elle n'ait lieu. Nous ne relâcherons pas nos efforts pour assurer la sécurité de nos communautés. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Aux investissements réalisés dans le cadre de l'ILCVAFG s'ajoute le montant de 250 millions de dollars octroyé dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS). Le FBCS verse des fonds directement aux municipalités et aux communautés autochtones pour soutenir des initiatives locales visant à prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs et à aider les jeunes à prendre de bonnes décisions.

Parmi les investissements réalisés dans les installations frontalières, citons de nouveaux scanners à rayons X dans la filière postale internationale, un nouveau centre d'expertise de chiens détecteurs et un cours d'examen automobile avancé pour améliorer la capacité des agents à détecter et à interdire les armes et les armes à feu liées à des actes criminels dans les véhicules personnels et commerciaux. L'ASFC continuera également d'élargir son utilisation des outils de détection conçus pour détecter efficacement les armes à feu et les composantes connexes.

