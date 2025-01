WINNIPEG, MB, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Des chercheuses et chercheurs font des découvertes qui présentent un potentiel extraordinaire. Avec les outils et l'appui nécessaires, ces idées peuvent devenir les prochaines grandes innovations dans tous les secteurs de l'économie et de la société.

Aujourd'hui, M. Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé au nom de M. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'octroi de 95,3 millions de dollars sur cinq ans, dans le cadre des subventions Du laboratoire au marché, pour soutenir quatre réseaux d'établissements d'enseignement postsecondaire et d'organismes des secteurs privé, public, sans but lucratif et des services de santé. Ces réseaux visent à favoriser le développement de compétences entrepreneuriales et de la capacité de commercialisation dans le milieu universitaire.

Grâce à des centres partout au Canada, les quatre réseaux multidisciplinaires fourniront aux chercheuses et chercheurs un accès aux outils, aux ressources et à l'expertise nécessaires pour commercialiser les innovations scientifiques, sociales et en matière de services, ou pour les mettre à la disposition des utilisatrices et utilisateurs de la collectivité. Ce soutien vise à fournir des ressources numériques ayant pour but d'améliorer la connaissance des processus de commercialisation, du mentorat, de l'accompagnement individualisé en affaires, de l'aide financière et des occasions de collaboration ainsi qu'à favoriser la mise en commun des pratiques exemplaires.

Citations

« La Red River College Polytech dirige le College-University Lab to Market Network for Entrepreneurship and Research Commercialization, qui réunit 30 collèges et universités ainsi que d'autres collaborateurs et englobe huit centres régionaux et trois centres autochtones. Ce réseau exploitera l'infrastructure et l'expertise en recherche appliquée des collèges et des écoles polytechniques du Canada, ces ressources étant essentielles à la conversion des résultats de la recherche scientifique en innovations qui pourront être commercialisées ou mises au service de la communauté. »

François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cet investissement du gouvernement fédéral aide à faire le pont entre le milieu universitaire et l'industrie et donne aux chercheuses et chercheurs ꟷ comme celles et ceux de la Red River College Polytech ꟷ les moyens de transformer leurs innovations en solutions concrètes. Lorsque les chercheuses et chercheurs sont en mesure de commercialiser le fruit de leurs travaux novateurs, elles et ils contribuent à la croissance économique, à la création de bons emplois et au maintien de la compétitivité du Canada. »

Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les subventions Du laboratoire au marché comblent le fossé entre les idées de recherche et leur conversion en innovation économique et sociale. Les quatre impressionnants réseaux offriront ensemble des outils et des ressources aux chercheuses et chercheurs de tous les niveaux et de partout au pays afin qu'elles et ils acquièrent les compétences nécessaires pour transformer leurs grandes idées en innovations au profit de la population canadienne. J'ai hâte de voir les fruits de cette nouvelle initiative! »

Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, professeur et membre de la Société royale du Canada

« Accroitre la productivité par la commercialisation de la recherche et de la propriété intellectuelle canadiennes, renforcer notre compétitivité à l'échelle mondiale : voilà des occasions de rehausser toutes les facettes - économiques, sociales ou environnementales - de la vie des Canadiennes et Canadiens. Je suis ravie que le gouvernement fédéral investisse généreusement dans cette initiative nationale de création de réseaux qu'il confie à la Red River College Polytech un rôle de premier plan dans son élaboration et sa mise en œuvre. Les partenaires collégiaux, universitaires, communautaires et industriels de ce projet sont les maillons d'une chaine d'innovation et d'entrepreneuriat; en collaborant, nous renforcerons les liens entre l'industrie et la recherche canadienne, ce qui aura des bienfaits à long terme sur les investissements des entreprises du pays dans la recherche et le développement. »

Jolen Galaugher, directrice, Partenariats de recherche et innovation, Red River College Polytech

En bref

Les quatre réseaux sont : le College-University Lab to Market Network for Entrepreneurship and Research Commercialization de la Red la Red River College Polytech; le Lab2Market: Canada's National Network for Innovation, Commercialization, and Entrepreneurship Skills Training of Students, Researchers, and Highly Qualified Persons de la Dalhousie University ; le National Invention to Innovation (i2I) Network de la Simon Fraser University ; la Sustainable Food Systems for Canada Innovation Platform de la University of Guelph .

Les quatre réseaux rassemblent 243 organismes partenaires, collaboratrices et collaborateurs, et cocandidates et cocandidats de partout au pays, issus du milieu de l'enseignement postsecondaire et des secteurs privé, public, sans but lucratif et des services de santé.

L'initiative des subventions Du laboratoire au marché découle de la promesse du gouvernement du Canada dans son budget 2022 de lancer un programme national pour aider les étudiantes et étudiants et les chercheuses et chercheurs à commercialiser le produit de leurs travaux.

dans son budget 2022 de lancer un programme national pour aider les étudiantes et étudiants et les chercheuses et chercheurs à commercialiser le produit de leurs travaux. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada , le Conseil de recherches en sciences humaines et les Instituts de recherche en santé du Canada , au nom du gouvernement fédéral.

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]; Relations avec les médias, Instituts de recherche en santé du Canada, [email protected]