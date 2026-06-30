Le gouvernement du Canada approuve une nouvelle technologie conçue pour soutenir les agriculteurs et favoriser une gestion plus durable des parasites

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - L'épandage aérien de pesticides par avion pose plusieurs défis. Les conditions météorologiques, en particulier le vent, ont tendance à provoquer une dérive de la pulvérisation et une couverture inégale. Ces opérations exigent également énormément de carburant d'aviation, ce qui augmente les coûts d'exploitation et les émissions. En outre, la capacité de charge et les systèmes de pulvérisation habituels des avions rendent difficile la réalisation d'épandages ciblés, précis et à basse altitude.

En revanche, les systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP), communément appelés « drones », peuvent opérer à partir de sites restreints, voler à plus basse altitude et à une vitesse réduite pour une application plus précise, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions. Ils constituent ainsi une alternative plus simple et plus durable pour de nombreuses tâches de lutte contre les parasites.

Le 30 juin 2026, Santé Canada a présenté une nouvelle politique autorisant l'utilisation de la technologie des drones pour l'épandage de pesticides qui sont déjà homologués pour l'épandage aérien conventionnel. Agriculture et Agroalimentaire Canada, Santé Canada et le secteur privé ont collaboré afin de recueillir des données permettant d'éclairer l'élaboration de cette politique. Celle-ci élimine les obstacles et offre aux agriculteurs canadiens un moyen supplémentaire de protéger et de développer leurs cultures plus efficacement.

La technologie des drones offre aux agriculteurs un outil innovant, précis et plus rentable pour la lutte contre les parasites. En aidant les producteurs à atteindre des champs et des zones qui peuvent être difficiles d'accès avec du matériel conventionnel, elle permet d'assurer une protection des cultures en temps opportun, de réduire les difficultés opérationnelles et de contribuer à sauvegarder les récoltes. L'utilisation de drones pour l'épandage de pesticides ne présente aucun risque supplémentaire pour la santé ou l'environnement par rapport aux méthodes traditionnelles d'épandage aérien.

En adoptant cette nouvelle politique scientifique, Santé Canada répond aux besoins des agriculteurs et des producteurs et permet au Canada de se positionner de manière compétitive aux côtés d'autres pays tels que l'Australie et le Japon, où les drones sont déjà utilisés pour l'épandage des pesticides. À mesure que cette technologie évoluera, Santé Canada continuera de s'adapter, en s'appuyant sur un processus décisionnel fondé sur la science pour soutenir l'innovation tout en maintenant des mesures de protection rigoureuses pour la santé humaine et l'environnement.

Citations

« En favorisant l'utilisation de la technologie des drones, nous soutenons les agriculteurs canadiens, nous renforçons notre système alimentaire et nous maintenons nos normes rigoureuses visant à protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens en matière de réglementation des pesticides dans notre pays. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Partout au pays, les agriculteurs adoptent des pratiques innovantes pour améliorer la production agricole et préserver la santé à long terme de leurs terres. En aidant nos agriculteurs, qui travaillent sans relâche, à tirer parti de la technologie des drones, nous renforçons la résilience et la compétitivité du secteur agricole et du système alimentaire canadiens. »

L'honorable Heath MacDonald

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

L'utilisation de drones pour l'épandage des pesticides ne présente aucun risque supplémentaire pour la santé ou l'environnement comparativement aux méthodes traditionnelles de pulvérisation aérienne.

Santé Canada a lancé, le 23 février 2026, une consultation de 30 jours sur l'épandage de pesticides par drones et a reçu plus de 150 commentaires de la part des parties intéressées, qui ont manifesté un soutien et un intérêt considérables pour une accélération des délais avant le début de la saison de culture 2026, prévue en juin.

À compter du 30 juin, pour pouvoir utiliser des drones à cette fin, les utilisateurs doivent se conformer à l'ensemble des lois fédérales et provinciales/territoriales, notamment en obtenant un certificat de pilote de drone valide délivré par Transports Canada et en suivant la formation et les procédures de certification requises.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

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