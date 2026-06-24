/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des mesures prévues en matière d'action climatique dans le secteur de la santé/

VANCOUVER, BC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, annoncera les mesures prévues en matière d'action climatique dans le secteur de la santé au Canada.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

24 juin 2026

Heure

9 h (HNE)

Lieu



L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :



Université de la Colombie-Britannique

Édifice Gateway Health

5955, boulevard University

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6T 1Z1

Salon de kinésiologie, 6e étage (6400)

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/67567136415

Code d'accès : 028949

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]