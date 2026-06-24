/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des mesures prévues en matière d'action climatique dans le secteur de la santé/English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
24 juin, 2026, 09:00 ET
VANCOUVER, BC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, annoncera les mesures prévues en matière d'action climatique dans le secteur de la santé au Canada.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
24 juin 2026
Heure
9 h (HNE)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Université de la Colombie-Britannique
Édifice Gateway Health
5955, boulevard University
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6T 1Z1
Salon de kinésiologie, 6e étage (6400)
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/67567136415
Code d'accès : 028949
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
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