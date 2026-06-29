Le Canada autorise une première version générique du sémaglutide destiné à la perte de poids

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a homologué une première injection de sémaglutide générique pour la perte de poids. Santé Canada examine actuellement six autres demandes d'homologation de sémaglutide générique déposées par différentes sociétés. Le ministère prévoit de rendre des décisions réglementaires concernant ces demandes au cours des semaines et des mois à venir.

La demande d'homologation pour cette injection de sémaglutide, commercialisée sous le nom de Svemia et déposée par la société canadienne Apotex, concerne une version générique du médicament de marque Wegovy. Santé Canada a autorisé ce médicament après un examen approfondi des données fournies par l'entreprise, qui ont démontré que le produit répondait aux critères de Santé Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité applicables aux médicaments génériques. Cette injection de sémaglutide est indiquée pour le traitement hebdomadaire des patients âgés de 12 ans et plus, en complément d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue, pour la gestion chronique du poids.

Les versions génériques du sémaglutide sont des produits synthétiques complexes qui sont équivalents au médicament biologique de marque, au niveau de composantes pharmaceutiques. L'évaluation menée par Santé Canada confirme que les différences entre ces produits n'ont aucune incidence sur l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du médicament. La mise sur le marché de ces médicaments génériques devrait avoir des retombées positives au Canada, notamment en permettant aux patients et au système de santé de réaliser des économies.

À l'instar de ce qu'il fait pour tous les médicaments autorisés au Canada, Santé Canada continuera de surveiller l'innocuité et l'efficacité de tous les produits génériques à base de sémaglutide. Si des préoccupations imprévues concernant l'innocuité ou l'efficacité sont soulevées, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.

Faits en bref

Il s'agit du troisième générique du sémaglutide autorisé par Santé Canada.

Apotex est une entreprise pharmaceutique internationale basée au Canada, spécialisée dans la production et la distribution de médicaments génériques. Le 1er mai 2026, Santé Canada a approuvé une demande d'homologation déposée par Apotex concernant une injection de sémaglutide générique destinée au traitement hebdomadaire des patients adultes atteints de diabète de type 2, afin de réguler leur glycémie.

Le 28 avril 2026, Santé Canada est devenu le premier pays du G7 à autoriser une version générique du sémaglutide.

Le délai d'examen fixé par Santé Canada pour les demandes d'homologation de médicaments génériques est plus court que celui de nombreuses autorités réglementaires internationales.

Au Canada, de nombreux médicaments génériques sont 45 à 90 % moins chers que les versions de marque.

SOURCE Santé Canada (SC)

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