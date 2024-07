OTTAWA, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a approuvé une entente de principe pour le groupe Services frontaliers. L'entente s'appliquera à environ 11 000 fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers du Canada.

L'entente de principe a récemment été ratifiée par les fonctionnaires du groupe Services frontaliers et sera signée par les 2 parties dans les prochains jours. Les fonctionnaires obtiendront ensuite les augmentations salariales et d'autres améliorations dans les délais convenus.

L'entente comprend des augmentations salariales de 12 % sur 4 ans, ce qui correspond aux ententes récemment signées pour d'autres fonctionnaires, plus un rajustement de 2,8 % qui reconnaît le rôle unique de ces fonctionnaires. Il comprend également des améliorations conformes à celles qui figurent dans d'autres conventions collectives récemment signées, y compris un nouveau congé pour pratiques autochtones traditionnelles et un montant forfaitaire de 2 500 $.

L'Alliance de la Fonction publique du Canada et le gouvernement se sont réunis à la table de négociation et ont négocié une entente qui était juste pour les fonctionnaires du groupe Services frontaliers et raisonnable pour la population canadienne.

À ce jour, le gouvernement a conclu des ententes avec 19 unités de négociation représentant 92 % de la fonction publique et est déterminé à faire de même aux autres tables de négociation.

Citation

« Cette entente démontre que les meilleures ententes sont conclues à la table de négociation. Le personnel des services frontaliers est essentiel à la sûreté et à la sécurité de nos frontières, et cette entente permet de reconnaître son travail important tout en s'assurant que les fonds publics sont utilisés de manière prudente. Nous poursuivons les négociations aux autres tables de négociation actives et nous sommes déterminés à obtenir des résultats positifs semblables qui sont équitables pour les fonctionnaires et raisonnables pour la population canadienne. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

Le groupe Services frontaliers comprend les postes à l'Agence des services frontaliers du Canada qui sont principalement liés à la planification, à l'élaboration, à la prestation ou à la gestion de l'inspection et du contrôle des personnes et des marchandises qui entrent au Canada .

