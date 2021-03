OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, ON, le 24 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans la lutte contre la COVID-19, et à s'associer à d'autres ministères fédéraux pour fournir un soutien au besoin.

Un certain nombre de communautés du Nord du Manitoba, en particulier, ont été gravement touchées par les épidémies de COVID-19. En plus des mesures de santé publique, notamment réduire au minimum les interactions personnelles avec les gens, porter un masque et se laver les mains fréquemment, nous encourageons tous ceux qui le peuvent à se faire vacciner contre la COVID-19.

Pour soutenir les Premières Nations du Manitoba, le gouvernement du Canada fournira un soutien supplémentaire des Forces armées canadiennes (FAC) afin d'accélérer le rythme de la vaccination dans les communautés dans le cadre de l'opération VECTOR. Services aux Autochtones Canada (SAC) et les FAC, en partenariat avec les Premières Nations, soutiendront les dirigeants des Premières Nations dans leurs plans visant à vacciner tous les adultes dans un maximum de 23 communautés situées dans les réserves, ce qui représenterait un objectif de vaccination d'environ 50 000 personnes. Dans l'ensemble, les dirigeants des Premières Nations du Manitoba prévoient de vacciner les 63 communautés des Premières Nations, dans le but d'atteindre 100 000 personnes en 100 jours.

Les premières communautés à bénéficier d'un soutien sont la Nation crie Nisichawayasihk (Nelson House), la Nation crie Mathias Colomb (Pukatawagan), la Première Nation Garden Hill (Island Lake), la Nation crie Bunibonibee (Oxford House) et la Première Nation Barren Lands (Brochet). La planification est en cours pour la Nation crie Norway House, la Première Nation God's Lake Narrows, la Première Nation Berens River, la Première Nation Little Grand Rapids, la Première Nation O-Pipon-Na-Piwin, la Première Nation Northlands Denesuline, la Première Nation Manoto Sipi et la Première Nation Sayisi Dene.

De plus, une équipe de planification a été déployée à Thompson, au Manitoba, la semaine dernière pour effectuer une reconnaissance détaillée et évaluer les besoins en matière de soutien des FAC. Les membres des FAC commenceront à arriver à Thompson le 25 mars pour mettre en place un centre de transit, et seront prêts à commencer les opérations le 29 mars 2021.

Le soutien des FAC dans le Nord du Manitoba se fait dans le cadre de l'opération VECTOR,qui est le soutien de l'armée canadienne aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour la distribution des vaccins contre la COVID-19. Pour soutenir cet effort, les FAC déploieront un avion CC-130 Hercules, jusqu'à deux hélicoptères CH-147 Chinook, jusqu'à deux CC-138 Twin Otters, des véhicules logistiques, et environ 200 de leurs membres. Le personnel des FAC répondra aux besoins adaptés des communautés soutenues et participera à des tâches telles que : la fourniture d'une assistance médicale, l'administration de vaccins contre la COVID-19, le soutien logistique, y compris la mise en place de cliniques de vaccination contre la COVID-19, l'aide aux besoins en transport et la coordination de la livraison de biens et de fournitures. Cette mission est prévue de durer jusqu'au 30 juin 2021.

Le nombre de membres des FAC à déployer dépendra des besoins des communautés nécessitant une assistance. Les équipes tireront parti des mécanismes d'engagement bilatéraux et multilatéraux existants, notamment le groupe de travail sur la planification des vaccins et les séances d'engagement trilatérales. Elles mettront également en évidence les pratiques exemplaires et les leçons tirées à ce jour des déploiements dans les communautés du Nord de l'Ontario et du Manitoba.

Les FAC étaient auparavant présentes dans 46 communautés des Premières Nations au pays pour aider à gérer les épidémies de COVID-19 et faciliter la distribution du vaccin. Au Manitoba, les FAC ont été déployées dans la Nation crie Mathias Colomb, la Première Nation Shamattawa, la Première Nation Pauingassi Anishnaabe, la Première Nation Red Sucker Lake, la Nation crie Opaskwayak, la Première Nation Garden Hill et la Bande Cross Lake. Ces efforts initiaux ont tous permis de gérer les épidémies de COVID-19 et ont préparé le terrain pour les efforts de vaccination.

SAC et les CAF continueront à travailler en étroite collaboration avec les Premières Nations pour soutenir cet objectif et identifier les communautés spécifiques où un soutien est souhaité.

« Un certain nombre de communautés au Manitoba ont été fortement touchées par les éclosions de COVID-19. Je suis fier et reconnaissant envers les membres des FAC qui travaillent côte à côte avec nous pour fournir un soutien à un moment où les communautés en ont le plus besoin. J'ai hâte de voir plus de vaccins administrés au Manitoba grâce à l'aide des FAC. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Les membres des Forces armées canadiennes travailleront avec Services aux Autochtones Canada pour aider à soutenir jusqu'à 23 communautés autochtones au Manitoba. Il s'agit d'un véritable travail d'équipe, dirigé par les dirigeants des communautés autochtones et soutenu par l'Assemblée des chefs du Manitoba, Services aux Autochtones Canada, la province du Manitoba, les Forces armées canadiennes et d'autres partenaires. Ensemble, nous veillerons à ce que les besoins des résidents soient satisfaits et que les dirigeants locaux soient bien soutenus dans leurs efforts contre la COVID-19. »

L'honorable Harjit Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Dès le début de la pandémie, notre gouvernement a collaboré avec ses partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour assurer la sécurité des gens. Cela comprenait le soutien des Forces armées canadiennes (FAC) dans les communautés de tout le pays pour atténuer la propagation de la COVID-19. Et les FAC continueront de fournir de l'aide aux communautés autochtones du Nord du Manitoba dans le cadre du déploiement de leurs programmes de vaccination contre la COVID-19. Je tiens à remercier les membres des FAC, Services aux Autochtones Canada, les partenaires autochtones et le personnel de première ligne pour leur travail acharné visant à prévenir la propagation de la COVID-19 et à assurer la sécurité des communautés. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

