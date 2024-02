VANCOUVER, BC , le 21 févr. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et à Son Honneur Ken Sim, maire de la ville de Vancouver, pour une annonce au sujet de la prévention de la criminalité liée aux armes à feu et de la violence liée aux gangs à Vancouver.

Date

Jeudi 22 février 2024

Heure

12 h 30 (HNP)

Lieu

Hôtel de ville de Vancouver

Salle des médias - étage principal

453, 12e Avenue Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343-574-8116, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]