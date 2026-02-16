Le gouvernement du Canada appuie Canadian Parents for French - Nouvelle-Écosse

HALIFAX, NS, le 16 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée de Halifax-Ouest, sera à Halifax mardi pour annoncer l'octroi d'une aide financière à Canadian Parents for French - Nouvelle-Écosse, mettant ainsi de l'avant les investissements dans l'enseignement du français langue seconde. La ministre Diab fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 17 février 2026

HEURE :

12 h 40

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le lundi 16 février. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]