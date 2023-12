L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, annoncera de nouvelles mesures en matière de sport sécuritaire pour continuer à s'attaquer aux causes de la maltraitance dans le système sportif canadien et à la prévenir

OTTAWA, ON, le 8 déc. 2023 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, annoncera lundi comment le gouvernement du Canada entend continuer à s'attaquer aux causes de la maltraitance dans le système sportif canadien et à la prévenir.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Seuls les membres de la Tribune de la presse parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et sur Zoom. Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 11 décembre 2023

HEURE :

13 h

LIEU :

Théâtre national de la presse

180, rue Wellington

Salle 325

Ottawa

