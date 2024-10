OTTAWA, ON, le 17 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui une nouvelle nomination au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB).

À l'issue d'un processus de sélection fondé sur le mérite, Sharon Blady est nommée au Conseil pour un mandat de cinq ans.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à nommer des candidats hautement qualifiés pour servir au mieux les intérêts des Canadiennes et des Canadiens, et à mettre en place des processus ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en siégeant dans des commissions, des conseils, des sociétés d'État, des agences et des tribunaux dans tout le pays.

Mme Blady est une cadre supérieure accomplie qui possède plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de la santé, de l'administration et des politiques publiques. Elle est l'ancienne ministre de la Santé du Manitoba et a de l'expérience en tant qu'avocate et éducatrice dans le domaine de la santé mentale. Elle est la fondatrice et la directrice générale de Speak Up : Mental Health + Neurodiversity, une plateforme qui vise à favoriser la sensibilisation, la compréhension et à fournir un soutien à ceux qui évoluent dans le domaine de la santé mentale et de la neurodiversité.

Le CEPMB est un organisme quasi judiciaire indépendant créé par le Parlement en 1987 en vertu de la Loi sur les brevets. En tant qu'organisme indépendant du gouvernement, le CEPMB protège les intérêts des consommateurs canadiens en veillant à ce que les prix des médicaments brevetés vendus au Canada ne soient pas excessifs.

Citation

« Je félicite Mme Blady pour sa nomination au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Ses connaissances approfondies et son expertise dans le domaine de la santé et des politiques publiques apporteront une perspective complémentaire au Conseil, pour le plus grand bénéfice des Canadiennes et des Canadiens qui souhaitent avoir accès à des médicaments abordables dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

Faits en bref

Le CEPMB protège les intérêts des consommateurs canadiens en s'assurant que les prix des médicaments brevetés vendus au Canada ne sont pas excessifs.

ne sont pas excessifs. Le CEPMB est également responsable de rendre compte des tendances observées à l'égard des ventes de produits pharmaceutiques et de l'établissement des prix pour tous les médicaments, ainsi que de produire des rapports sur les dépenses de recherche et développement des titulaires de brevets.

