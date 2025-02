MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé la nomination de M. Éric Michaud à titre d'administrateur du conseil d'administration de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), la société d'État responsable de l'exploitation de cinq corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal ainsi que le pont de Québec.

M. Michaud possède une grande expertise en matière de gestion et de gouvernance de projets d'infrastructure et a mené une brillante carrière au sein d'organisations telles que le Bureau de développement des projets désignés de l'Université McGill, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Infrastructure Québec, la Société immobilière du Québec et la Société québécoise de l'infrastructure. Actuellement, M. Michaud siège au conseil d'administration d'Immeuble VDS Inc. une filiale de CDPQ Infra, où il assure la supervision stratégique d'investissements d'infrastructure d'importance significative. Sa nomination au conseil d'administration de PJCCI pour un mandat de trois ans souligne l'engagement du gouvernement du Canada à sélectionner des candidats possédant une expertise approfondie et un leadership éprouvé dans le cadre d'un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Il remplace Mme Dale Ellen Williams qui siégeait sur le conseil d'administration de PJCCI depuis 2017. Ses contributions ont joué un rôle central dans l'avancement de la gestion, de l'entretien et de la réparation des structures importantes du Grand Montréal dont PJCCI est responsable.

PJCCI veille à la gestion de grands projets, tout en assurant la viabilité des infrastructures de son portefeuille et la mobilité sécuritaire des usagers. Forte de ses 45 ans de leadership et d'une équipe solide et diversifiée, PJCCI développe et met en œuvre des techniques novatrices pour améliorer la durabilité des infrastructures de corridors fédéraux de la région de Montréal tout en protégeant les écosystèmes locaux.

« Je suis fier de souligner la nomination de M. Éric Michaud au conseil d'administration de la société PJCCI. Son expertise, son professionnalisme et son expérience dans le domaine de la gestion permettront de contribuer au succès de nombreux projets portés par PJCCI pour les prochaines années. J'aimerais également remercier Mme Williams pour ses 7 dernières années de service au sein du conseil d'administration. Son expérience, ses compétences et son soutien continu ont été essentiels à la poursuite de la mission de PJCCI pour maintenir et améliorer la mobilité des utilisateurs, la sécurité et la longévité des infrastructures. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

PJCCI est une société d'État qui est indépendante du gouvernement, supervisée par un conseil d'administration indépendant et qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

PJCCI gère et exploite des corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal :

Le pont Jacques-Cartier



L'Estacade



Le tunnel de Melocheville



Le pont Honoré- Mercier (partie fédérale)

(partie fédérale)

L'autoroute Bonaventure (partie fédérale)

PJCCI était responsable du pont Champlain d'origine et a complété sa déconstruction en novembre 2023, en respectant l'échéancier et le budget : le bilan en a été dressé le 11 avril 2024.

PJCCI est aussi responsable du projet de reconfiguration de l'autoroute Bonaventure. Cet important projet est prévu s'échelonner jusqu'en 2029.

PJCCI est également responsable de la mise en œuvre du plan de réhabilitation du pont de Québec pour les 25 prochaines années.

À la demande de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada , PJCCI fournit des conseils techniques et financiers pour des projets éventuels d'entretien et de réfection d'infrastructures au Québec, dont au pont Samuel-De Champlain .

