OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui une nouvelle nomination au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB).

À la suite d'un processus de sélection fondé sur le mérite, Anie Perrault est nommée vice-présidente pour un mandat de cinq ans. Possédant plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs public et privé, Mme Perrault a occupé plusieurs postes dans le domaine de la recherche génomique et de la biotechnologie, tant au Québec qu'à l'échelle nationale.

Le CEPMB est un organisme indépendant qui détient des pouvoirs quasi judiciaires. Il a été créé par le Parlement en 1987 en vertu de la Loi sur les brevets. En tant qu'organisme indépendant du gouvernement, le CEPMB protège les intérêts des consommateurs canadiens en veillant à ce que les prix des médicaments brevetés vendus au Canada ne soient pas excessifs.

Le gouvernement du Canada est résolu à nommer des candidats hautement qualifiés pour mieux servir les intérêts de la population canadienne et s'engage à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts, transparents et fondés sur le mérite. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Citations

« Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés joue un rôle important : il protège les Canadiennes et les Canadiens et les renseigne sur le prix des médicaments brevetés en faisant rapport des tendances pharmaceutiques et en veillant à ce que les prix au Canada ne soient pas excessifs. Je félicite Anie Perrault en tant que nouvelle vice-présidente du CEPMB. Les connaissances approfondies et la vaste expérience de Mme Perrault dans le domaine de la santé et de la recherche profiteront aux Canadiennes et aux Canadiens, car elles permettront de favoriser l'accès aux soins de santé au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

Faits en bref

Le CEPMB protège les intérêts des consommateurs canadiens en veillant à ce que les prix des médicaments brevetés vendus au Canada ne soient pas excessifs.

ne soient pas excessifs. Le CEPMB doit également faire rapport des tendances observées au chapitre des ventes de produits pharmaceutiques et des prix de tous les médicaments, ainsi que des dépenses de recherche-développement des brevetés.

SOURCE Santé Canada

