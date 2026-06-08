Le gouvernement du Canada annonce une nomination au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substance

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé la nomination d'Isabelle Fortier à titre de membre du conseil d'administration du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substance (CCDUS) pour un mandat de trois ans.

Mme Fortier occupe actuellement le poste de responsable de la planification et de la programmation dans le domaine de la prévention et de l'intervention en cas de surdose au sein de l'Office régional de la santé et des services sociaux du Nunavik. S'appuyant sur son expérience professionnelle et personnelle approfondie dans les domaines de la consommation de substances et de la dépendance, ainsi que de la réduction des méfaits et de l'engagement communautaire, elle œuvre en faveur de communautés plus saines grâce à des solutions collaboratives et fondées sur des données probantes. Elle s'engage à faire entendre les voix et les expériences des familles et des proches touchés par la crise des drogues illégales.

Le CCDUS a vu le jour en 1988 en tant qu'organisation non gouvernementale chargée d'assurer un leadership national à l'égard de la consommation de substances psychoactives et de proposer des solutions pour pallier les méfaits liés à l'alcool et aux autres drogues au Canada.

Le gouvernement du Canada s'engage à nommer des candidats chevronnés en mesure de servir au mieux les intérêts des Canadiennes et des Canadiens, ainsi qu'à mettre en place des processus ouverts, transparents et fondés sur des critères de mérite pour la sélection des personnes nommées par l'administrateur en conseil. Ces personnes occupent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne, puisqu'elles siègent auprès de commissions, de conseils d'administration, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Citations

« Je suis ravie d'annoncer la nomination d'Isabelle Fortier au conseil d'administration du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substance. L'expérience diversifiée qu'elle possède dans les domaines de l'usage des substances et de la dépendance, de la réduction des méfaits et de l'engagement communautaire sera un atout majeur pour l'organisation. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le CCDUS est régi par un conseil d'administration composé de 13 membres bénévoles, dont le président et les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

Les membres nommés sont recrutés par le conseil d'administration parmi divers secteurs, notamment le monde des affaires, les groupes de professionnels de la santé et les organisations professionnelles et bénévoles. Les membres du conseil d'administration exercent un mandat de trois ans, lequel peut être prolongé pour un maximum de deux mandats supplémentaires.

SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]