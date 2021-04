OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Les éclosions de COVID-19 et les mesures mises en place pour contrôler la maladie dans les usines de transformation ont eu des répercussions sur les producteurs de l'Île du Prince Édouard (Î. P. É.). En effet, bon nombre d'entre eux sont forcés de garder les porcs dans les exploitations au delà de leur cycle de vie normal, et les coûts exceptionnels d'alimentation et d'entretien des animaux ont exercé une pression financière sur leurs activités.

Aujourd'hui, le député de Malpeque, l'honorable Wayne Easter, représentant de l'honorable Marie Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et le ministre de l'Agriculture et des Terres de l'Î. P. É., l'honorable Bloyce Thompson, ont annoncé le lancement d'une initiative du cadre Agri relance qui prévoit un montant maximal de 500 000 $ pour aider les producteurs de porcs ayant souffert des fermetures d'usines de transformation durant la pandémie de COVID-19.

L'initiative sera financée par le programme Agri relance, un cadre de soutien fédéral provincial territorial en cas de catastrophe qui aide les producteurs à faire face aux coûts exceptionnels associés à la relance après une catastrophe. Les fonds seront versés par le Canada et l'Î. P. É. selon un ratio de 60:40.

L'initiative financera jusqu'à 90 % des coûts d'alimentation des porcs prêts pour le marché dont la transformation a été retardée et des coûts de gestion des porcs excédentaires dont le bien être est menacé.

Le ministère de l'Agriculture et des Terres de l'Î.-P.-É administrera les demandes présentées au programme et les paiements versés aux producteurs.

Citations

« Nos producteurs de porcs ont été fortement touchés par les effets de la pandémie sur les usines de transformation de la viande. En faisant cette annonce aujourd'hui, notre gouvernement aide directement les producteurs de porcs de l'Île du Prince Édouard qui font face à des coûts supplémentaires durant cette période sans précédent, de sorte qu'ils puissent continuer à offrir leurs produits de grande qualité tant sur l'île qu'ailleurs au Canada. »

- L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque

« La pandémie de COVID a eu des répercussions importantes sur les producteurs de porcs de l'Î.-P.-É. en raison de l'incapacité de mettre les porcs sur le marché en temps opportun. Le fardeau financier engendré par la situation est venu exacerber le stress que vivaient déjà les producteurs. L'industrie est très reconnaissante aux gouvernements fédéral et provincial d'avoir pris l'initiative de venir en aide aux producteurs touchés par le programme Agri-relance en cette période de crise. »

- Dale Murray, président, PEI Pork

Faits en bref

Agri relance est un cadre d'aide en cas de catastrophe qui fait partie des programmes fédéraux-provinciaux-territoriaux de gestion des risques de l'entreprise (GRE) du Partenariat canadien pour l'agriculture. Agri relance est conçu pour aider les producteurs agricoles à se rétablir après une catastrophe naturelle, de concert avec les principaux programmes de GRE.

En mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement des initiatives nationales d'Agri relance, qui prévoient une aide maximale de 100 millions de dollars pour couvrir les coûts exceptionnels liés à la gestion du bétail retenu dans les exploitations (porcs et bovins) en raison de la fermeture temporaire des usines de transformation des aliments durant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement fédéral a aussi annoncé qu'il versera la part fédérale du financement sans exiger de contributions provinciales et qu'il assumera jusqu'à 90 % des coûts exceptionnels admissibles, soit jusqu'à 70 % de la protection offerte dans le cadre des interventions courantes d'Agri relance. Ces changements ont été mis en place en 2020-2021 pour aider les producteurs à faire face à la crise causée par la COVID-19.

À l'Î.-P.-É, 12 producteurs de porcs commerciaux produisent 70 000 porcs chaque année.

Depuis mai 2020, des initiatives d'Agri relance relatives au bétail ont été annoncées en Alberta , en Ontario , au Manitoba , au Québec et en Saskatchewan .

, en , au , au Québec et en . Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux investissent, en moyenne, près de 1,6 milliard de dollars annuellement dans des programmes de GRE, afin d'aider les producteurs à demeurer viables dans des circonstances difficiles. Ces programmes comprennent Agri assurance, Agri stabilité, Agri investissement et Agri relance.

