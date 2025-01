TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Hier, nous soulignions la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et les 80 années écoulées depuis la libération du camp allemand nazi de concentration et d'extermination d'Auschwitz Birkenau. Nous ne devons jamais oublier la cruauté qui y régnait. Nous nous souvenons des plus de 6 millions de personnes juives qui ont été assassinées de manière insensée pendant l'Holocauste, et nous honorons leur mémoire.

Hier, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, ministre associée de la Santé et députée de York-Centre, a annoncé qu'une nouvelle somme de plus de 500 000 $ serait affectée à deux initiatives de Toronto, ainsi qu'à d'autres projets approuvés. La ministre Saks a fait cette annonce au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Le Musée de l'Holocauste de Toronto recevra 379 000 $ pour soutenir l'élaboration de campagnes de sensibilisation du public à l'Holocauste afin de lutter contre les taux croissants de négationnisme. La Canadian Society for Yad Vashem recevra 160 000 $ pour aider à la formation de divers partenaires communautaires, d'enseignants, de conseils scolaires, de professeurs et de responsables de l'application de la loi, afin d'améliorer la sensibilisation à l'Holocauste et à l'antisémitisme, et de faire progresser les connaissances à ce sujet.

L'appui financier provient du Programme national de commémoration de l'Holocauste.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver la mémoire de l'Holocauste tout en luttant activement contre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes. La résilience, le courage et la force des survivants de l'Holocauste doivent nous inspirer à être meilleurs et à faire mieux. Honorons leur mémoire, racontons à nouveau leurs histoires et poursuivons notre travail pour construire un monde plus juste et plus pacifique. Ensemble, réitérons la promesse « plus jamais ».

Citations

« Il y a 80 ans, l'humanité a vécu l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire avec l'assassinat de plus de six millions de personnes juives pendant l'Holocauste. Il nous incombe de nous souvenir d'elles et de veiller à ce que les événements entourant l'Holocauste ne se répètent jamais. Pendant que nous assistons aujourd'hui à une montée de l'antisémitisme, nous devons nous rappeler qu'il est de notre devoir collectif de combattre la haine sous toutes ses formes. C'est pourquoi nous avons lancé le Programme national de commémoration de l'Holocauste qui soutiendra des initiatives visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à montrer aux Canadiennes et Canadiens à jouer un rôle actif dans la lutte contre l'antisémitisme, aujourd'hui et à l'avenir. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Toutes les générations doivent connaître l'importance de ce que signifie " plus jamais ". Le nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste contribuera à soutenir le travail essentiel qu'accomplissent les organismes pour que nous n'oubliions jamais les horreurs de l'Holocauste. Car, lorsqu'on dit " plus jamais ", ce n'est pas qu'un simple rappel, c'est notre devoir solennel. Ensemble, nous nous opposerons toujours à l'antisémitisme et à la haine. »

- L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, ministre associée de la Santé et députée de York-Centre

Faits en bref

Le camp allemand nazi de concentration et d'extermination d'Auschwitz Birkenau était le plus grand camp du régime hitlérien. Un million de personnes juives y ont été assassinées.

Le Canada compte la quatrième plus importante communauté juive au monde, après Israël, les États-Unis et la France. Selon le recensement de 2021, 335 000 Canadiennes et Canadiens se sont dits Juifs. En décembre 2024, le Canada comptait une population d'environ 9 800 survivants de l'Holocauste, soit l'une des plus importantes au monde.

Le poste d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme a été créé en 2020 dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à renforcer les efforts nationaux et internationaux visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à honorer les récits des survivants. Irwin Cotler a été nommé premier envoyé spécial du Canada en novembre 2020 et Deborah Lyons lui a succédé en octobre 2023. L'envoyé spécial s'emploie à lutter contre l'antisémitisme, la haine et le racisme, tout en encourageant et en défendant la démocratie, le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne.

L'engagement du Canada à protéger les droits de la personne et à lutter contre l'antisémitisme au pays et à l'étranger est ancré dans son appartenance à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) et son travail avec cette dernière. En tant que seule institution internationale ayant pour mandat principal de se pencher sur les questions liées à l'Holocauste, l'AIMH s'emploie à sensibiliser la population aux répercussions négatives de l'antisémitisme dans le monde et cherche des moyens d'y mettre fin. En 2022, le Canada a annoncé qu'il doublerait sa contribution annuelle à l'AIMH.

En octobre 2024, le gouvernement du Canada a salué la publication, par l'envoyée spéciale Deborah Lyons, du Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'AIMH. S'appuyant sur des exemples canadiens, ce guide sert d'outil pour déceler et lutter contre l'antisémitisme dans divers secteurs. Il importe de souligner qu'il s'agit du premier guide de ce type élaboré par un gouvernement national.

En 2022, le gouvernement fédéral a modifié le Code criminel du Canada pour considérer comme un acte criminel le fait d'encourager volontairement l'antisémitisme en tolérant, en niant ou en minimisant l'Holocauste.

Dans le budget de 2024, en plus de diverses mesures s'élevant à 90,5 millions de dollars qui sont destinées à la commémoration de l'Holocauste, le gouvernement du Canada a affecté plus de 273 millions de dollars sur 6 ans à la mise en œuvre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine, dont plus de 29 millions de dollars en financement permanent pour lutter contre les crimes haineux et renforcer la sécurité des communautés.

