La Community Futures Development Association of B.C. recevra 5,5 millions de dollars pour soutenir les entreprises et les organismes sans but lucratif entreprenants touchés par des catastrophes naturelles d'un bout à l'autre de la province.

REVELSTOKE, BC, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Des inondations et des feux de forêt dévastateurs causent de lourds dommages dans d'innombrables collectivités de la Colombie-Britannique, les régions de la vallée du Fraser, de l'intérieur et du Nord étant les plus durement touchées. Ces collectivités en subissent les conséquences.

En réponse, le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer son plan de préparation en cas d'urgence et pour que les entreprises et les résidents touchés disposent des ressources dont ils ont besoin pour relever les défis liés au climat, renforcer leur résilience et demeurer en sécurité.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 5,5 millions de dollars accordé par PacifiCan à la Community Futures Development Association of B.C. (CFBC) pour la mise en œuvre d'une initiative de rétablissement après une catastrophe et d'ajustement économique en Colombie-Britannique. Dans le cadre de cette initiative, des services d'encadrement et de formation seront offerts aux entreprises et aux organismes sans but lucratif entreprenants dans les collectivités touchées par les feux de forêt et les inondations. Un soutien sera également offert aux personnes touchées par la fermeture d'usines et de mines dans le Nord de la Colombie-Britannique, leur fournissant des outils pour qu'elles s'adaptent à l'économie en évolution.

Les principaux éléments de cette initiative consistent en un accès à des ambassadeurs de programme qui offrent une expertise en reprise économique et une planification en cas de catastrophe, une série d'ateliers en ligne, une formation personnalisée pour les entreprises spécialisées et un mentorat par les pairs.

Ce financement accordé par PacifiCan permettra à la CFCB et à son réseau d'équiper les organisations dans les collectivités rurales et éloignées de la Colombie-Britannique des compétences et des stratégies nécessaires pour reprendre leurs activités, atténuer les répercussions de futures catastrophes et affronter efficacement la concurrence sur le marché mondial. L'initiative de rétablissement après une catastrophe devrait soutenir environ 900 petites entreprises et contribuer à maintenir 4 500 emplois.

En plus de cette initiative, le gouvernement du Canada élabore également la première Stratégie nationale d'adaptation du pays. Cette stratégie aidera le Canada à mieux se préparer et à mieux s'adapter aux effets des changements climatiques, notamment aux catastrophes naturelles comme les feux de forêt et les inondations.

Des ressources seront proposées sur le site Web Taking Care of Business de la CFBC à partir d'octobre. Les entreprises qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur l'initiative de rétablissement après une catastrophe et d'ajustement économique sont invitées à communiquer avec leur bureau local des Sociétés d'aide au développement des collectivités.

Citations

« D'innombrables Britanno-Colombiens ont subi des pertes inimaginables l'année dernière en raison des feux de forêt et des inondations qui ont ravagé sans répit notre province. Le financement de PacifiCan annoncé aujourd'hui aide Community Futures British Columbia à équiper les entreprises des outils dont elles ont besoin pour se remettre des récentes catastrophes, renforcer leur résilience et se préparer à relever les défis liés au climat à long terme. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les petites entreprises constituent l'épine dorsale de nos économies locales. Lorsqu'elles sont en difficulté, nos collectivités le sont aussi. Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec PacifiCan pour offrir l'aide dont nos petites entreprises ont si désespérément besoin pour se remettre de la série de catastrophes qui ont frappé nos collectivités ces cinq dernières années. »

- Wendy McCulloch, directrice générale, Community Futures Development Association of B.C.

Faits en bref

La saison des feux de forêt et des inondations de 2021 en Colombie-Britannique a été la plus coûteuse de l'histoire du Canada. La réparation des infrastructures endommagées par les inondations devrait coûter près de 9 milliards de dollars. Les feux ont détruit 90 % de la ville de Lytton , obligeant jusqu'à 50 000 personnes à se déplacer. La reconstruction a coûté 18,4 millions de dollars.

, obligeant jusqu'à 50 000 personnes à se déplacer. La reconstruction a coûté 18,4 millions de dollars. Depuis 2017, PacifiCan a versé environ 2,8 millions de dollars en contributions non remboursables au réseau des Sociétés d'aide au développement des collectivités pour soutenir les petites et moyennes entreprises touchées par les feux de forêt, les inondations et les fermetures d'usines.

PacifiCan est l'agence de développement régional du gouvernement du Canada consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

