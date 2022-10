Le financement permettra à Accelovant d'accroître la production de composants essentiels utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs.

NORTH VANCOUVER, BC, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Les semi-conducteurs, souvent appelés puces ou micropuces, sont essentiels à la sécurité nationale, à l'économie et aux intérêts technologiques du Canada. La population canadienne compte sur les semi-conducteurs chaque fois qu'elle conduit une voiture, prend l'avion ou utilise un téléphone.

Le gouvernement du Canada annonce une aide de plus de 1,1 million de dollars à Accelovant Technologies Corporation pour faire du Canada un chef de file international dans l’industrie des semi-conducteurs (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Le gouvernement du Canada reconnaît que les questions relatives à l'approvisionnement en semi-conducteurs ont une incidence sur tous les secteurs de l'économie et touchent la production d'automobiles, d'appareils électroniques de grande consommation et d'appareils médicaux.

Le gouvernement du Canada collabore avec les entreprises canadiennes pour renforcer la position du Canada dans l'industrie. L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre responsable de PacifiCan, a annoncé aujourd'hui un financement de 1 146 483 $ destiné à Accelovant Technologies Corporation.

Ce financement, accordé au titre du Fonds pour l'emploi et la croissance de PacifiCan, aidera Accelovant à répondre à la demande mondiale de semi-conducteurs. Accelovant améliorera sa capacité à mettre au point et à exporter les capteurs dont a besoin l'industrie des semi-conducteurs en augmentant son personnel, en achetant de nouveaux équipements, en agrandissant ses installations et en faisant croître son entreprise.

L'année dernière, le gouvernement du Canada a créé PacifiCan, une nouvelle agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

L'annonce d'aujourd'hui soutient les priorités du gouvernement du Canada, à savoir devenir un chef de file dans l'industrie des semi-conducteurs et aider les entreprises novatrices à accéder aux marchés internationaux tout en prenant de l'expansion ici au pays.

« Notre gouvernement souhaite que le Canada soit un chef de file mondial stratégique dans l'industrie des semi-conducteurs, et nous reconnaissons l'importance de créer des emplois et de positionner les économies locales pour une croissance à long terme. L'annonce d'aujourd'hui permettra à Accelovant de continuer à remplir un rôle déterminant sur le marché mondial des semi-conducteurs et de positionner cette entreprise novatrice de la Colombie-Britannique comme un contributeur clé de l'économie canadienne. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada apporte son soutien à un innovateur de renom dans le domaine des superconducteurs. Le travail d'Accelovant ne se limite pas à stimuler l'innovation et à approvisionner le monde entier de la technologie dont il a besoin, mais il crée également de bons emplois ici même, à North Vancouver. Je suis heureux de pouvoir suivre le succès de cette entreprise ».

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes ravis de recevoir ce soutien financier de notre gouvernement fédéral, qui nous permettra de satisfaire la demande mondiale croissante en matière de technologie avancée de détection par fibre optique. Entre la pénurie mondiale de puces, la loi américaine, the US Chips and Science Act visant à renforcer la capacité stratégique aux États-Unis ainsi que le Plan d'action canadien sur les semi-conducteurs, nous avons un besoin immédiat de faire évoluer Accelovant pour répondre à la demande. Nous sommes reconnaissants aux ministres Sajjan et Wilkinson pour la façon dont ils ont géré l'obtention de ce financement stratégique, qui aura un impact important sur le secteur de la technologie dans la région métropolitaine de Vancouver, et aidera le Canada à se positionner comme chef de file dans ce secteur qui croît rapidement. »

- Michael Goldstein, directeur général, Accelovant

Faits en bref

Le produit phare d'Accelovant est un capteur de température par contact à fibre optique et à semi-conducteurs, conçu pour les applications de mesure industrielles, scientifiques et des semi-conducteurs. Comme les capteurs à fibre optique utilisent l'énergie lumineuse au lieu de l'énergie électrique, ils peuvent être utilisés dans des milieux extrêmes où les technologies traditionnelles échouent.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme.

