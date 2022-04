L'investissement aidera plus de 1 300 organisations touristiques, y compris le tourisme autochtone, à se rétablir, tout en créant et en maintenant jusqu'à 4 200 emplois.

OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Le tourisme est essentiel à la vitalité des entreprises et des collectivités locales du Sud de l'Ontario qui attire des millions de visiteurs dans la région chaque année. Le tourisme autochtone offre des occasions uniques de découvrir aux visiteurs du monde entier l'expression culturelle autochtone et sa préservation. Le gouvernement du Canada continue de soutenir le secteur du tourisme alors que le Canada se remet de la pandémie de COVID-19 et veille à ce que les entreprises touristiques locales disposent des moyens nécessaires en vue de se positionner pour un avenir économique solide et résilient.

Aujourd'hui, l'honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a annoncé un investissement total de 68,5 millions de dollars par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme pour Indigenous Tourism Ontario (ITO) et onze organisations touristiques régionales (OTR) du Sud de l'Ontario. Cet investissement aidera les entreprises touristiques et les collectivités à accueillir de nouveau les visiteurs en toute sécurité, à se remettre des effets de la pandémie et à se préparer à une croissance future.

Grâce à un investissement de 3,5 millions de dollars, Indigenous Tourism Ontario fournira des contributions non remboursables d'un montant maximal de 100 000 dollars aux entreprises autochtones, aux organismes à but non lucratif, aux conseils de bande et aux communautés autochtones pour leur permettre d'investir dans des expériences touristiques nouvelles ou améliorées, moderniser les ressources touristiques et attirer les touristes nationaux et internationaux. ITO mettra aussi en œuvre le programme Renew Indigenous Tourism pour soutenir les organisations, les entreprises et les entrepreneurs autochtones dans leurs efforts pour se remettre de la pandémie. Cet investissement soutiendra jusqu'à 40 projets autochtones qui permettront de créer et de maintenir jusqu'à cent emplois.

Dans le cadre de cet investissement, onze OTR du Sud de l'Ontario recevront également un investissement combiné de 65 millions de dollars pour distribuer du financement par le biais de contributions non remboursables d'un montant maximal de 100 000 dollars aux entreprises et organisations touristiques du Sud de l'Ontario afin qu'elles puissent innover et investir dans des expériences touristiques nouvelles et améliorées pour attirer les visiteurs. Cet investissement permettra de soutenir jusqu'à 1 300 organisations touristiques et de créer ou de maintenir jusqu'à 4 100 emplois. Veuillez consulter le document d'information pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le projet.

Dans son ensemble, cet investissement global permettra de soutenir 1 340 entités touristiques et de créer et maintenir 4 200 emplois. De plus amples renseignements sur la manière de présenter une demande seront bientôt disponibles sur les sites Web d'ITO et des OTR éligibles.

Aussi, le portail de demande pour le Fonds d'aide au tourisme reste ouvert sur le site Web de FedDev Ontario et nous invitons les organisations intéressées à présenter leur demande en ligne.

« L'investissement du gouvernement du Canada annoncé aujourd'hui permettra de soutenir les petites entreprises et les organisations touristiques du sud de l'Ontario qui trouvent des moyens nouveaux et novateurs d'attirer les visiteurs. Le secteur du tourisme est vital pour les collectivités et stimule la croissance des économies locales dans le sud de l'Ontario et partout au Canada. Notre gouvernement continuera de veiller à ce que le secteur du tourisme dispose des outils dont il a besoin pour se rétablir afin d'être bien positionné pour une économie solide et résiliente dans l'avenir. »

- L'honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir le secteur du tourisme, y compris les communautés et les organisations autochtones, en leur offrant des possibilités de réussite. C'est exactement ce que fera cet investissement de FedDev Ontario, en aidant les exploitants d'entreprises touristiques à obtenir les outils dont ils ont besoin pour se relever et être bien positionnés pour l'avenir. Nous sommes là pour l'industrie du tourisme alors que nous nous préparons à voir l'autre côté de cette pandémie, et nous continuons de soutenir les exploitants d'entreprises touristiques qui aident notre économie à se renforcer. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Indigenous Tourism Ontario est extrêmement fier de travailler en étroite collaboration avec l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario afin de soutenir directement les exploitants touristiques autochtones. Nous croyons que ce type de collaboration régionale mutuellement bénéfique permettra une reprise du tourisme renouvelée, revitalisée et prospère pour tous. »

- Kevin Eshkawkogan, directeur général d'Indigenous Tourism Ontario.

« Cette possibilité de faciliter l'investissement dans le développement de produits et de destinations touristiques contribuera à accélérer la reprise de l'économie touristique dans le sud-ouest de l'Ontario et dans toute la province. Le type de soutien offert par le Fonds d'aide au tourisme permettra aux intervenants de faire des investissements stratégiques qui se traduiront par une croissance à long terme. Nous avons hâte de travailler avec FedDev Ontario sur cet important programme. »

- Susan Judd, présidente du conseil d'administration de la Southwest Ontario Tourism Corporation (RTO1)

ITO est un organisme autochtone à but non lucratif qui offre des services de soutien aux entreprises, de formation, de campagnes de mise en marché et d'image de marque aux exploitants d'entreprises touristiques autochtones. Elle soutient également le développement d'expériences, notamment la certification d'expériences autochtones authentiques et le tourisme culinaire autochtone dans les collectivités dépendantes du tourisme en Ontario .

. Les OTR sont des organisations indépendantes à but non lucratif de l' Ontario qui sont responsables de la mise en marché, du développement et de la gestion du tourisme à l'échelle régionale.

qui sont responsables de la mise en marché, du développement et de la gestion du tourisme à l'échelle régionale. L'investissement de 68,5 millions de dollars du gouvernement du Canada réalisé aujourd'hui est en attente de la réalisation des ententes de contribution signées.

réalisé aujourd'hui est en attente de la réalisation des ententes de contribution signées. L'industrie touristique représente 39,4 milliards de dollars du produit intérieur brut (PIB) de l' Ontario et soutient plus de 820 000 emplois. L' Ontario possède également la plus grande industrie touristique autochtone au Canada , contribuant à hauteur de 622 millions de dollars au produit intérieur brut, soutenant près de 13 000 emplois et plus de 550 entreprises touristiques autochtones.

et soutient plus de 820 000 emplois. L' possède également la plus grande industrie touristique autochtone au , contribuant à hauteur de 622 millions de dollars au produit intérieur brut, soutenant près de 13 000 emplois et plus de 550 entreprises touristiques autochtones. Le Fonds d'aide au tourisme du gouvernement du Canada , d'une valeur de 500 millions de dollars, aide les entreprises et les organisations axées sur le tourisme à se remettre de la pandémie et à se préparer à une croissance future. Un minimum de 50 millions de dollars du Fonds est affecté au soutien des organisations touristiques dirigées par des Autochtones. FedDev Ontario distribue près de 120 millions de dollars du Fonds d'aide au tourisme dans le Sud de l' Ontario .

, d'une valeur de 500 millions de dollars, aide les entreprises et les organisations axées sur le tourisme à se remettre de la pandémie et à se préparer à une croissance future. Un minimum de 50 millions de dollars du Fonds est affecté au soutien des organisations touristiques dirigées par des Autochtones. FedDev Ontario distribue près de 120 millions de dollars du Fonds d'aide au tourisme dans le l' . Depuis novembre 2015, le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire de FedDev Ontario, a investi plus de 82,5 millions de dollars dans plus de 200 projets liés au tourisme dans le Sud de l' Ontario , ce qui a permis de créer plus de 600 emplois et de maintenir près de 4 720 emplois. FedDev Ontario a également investi 127,6 millions de dollars dans plus de 165 projets qui ont été dirigés par une entreprise ou organisation autochtone ou dont les peuples autochtones sont bénéficiaires.

