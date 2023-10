OTTAWA. ON, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé que le gouvernement du Canada a affecté une somme de 219 millions de dollars par l'intermédiaire du cadre Agri-relance afin d'aider les agriculteurs et les éleveurs de l'Ouest canadien qui sont aux prises avec des frais exceptionnels attribuables aux sécheresses et aux feux de forêt.

Les agriculteurs et les éleveurs de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan ont fait face à de nombreux défis pendant la saison de croissance, dont des conditions de sécheresse et des feux de forêt. Cette aide financière les aidera à reprendre leurs activités et garantira qu'ils disposent des outils dont ils ont besoin pour continuer d'être résilients face aux catastrophes naturelles et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Les producteurs peuvent aussi demander des paiements provisoires dans le cadre du programme Agri-stabilité pour composer avec des difficultés financières immédiates. Ils ont accès à un ensemble complet de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE), dont Agri-stabilité, Agri-protection et Agri-investissement, qui constituent la première ligne de défense contre les catastrophes.

Le gouvernement du Canada a déjà accepté les demandes de participation tardive à Agri-stabilité de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, ainsi que les demandes de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan visant à faire passer le taux des paiements provisoires d'Agri-stabilité de 50 % à 75 %. En août 2023, le ministre MacAulay a souligné le soutien accordé par le gouvernement fédéral à la Colombie-Britannique, à l'Alberta et à la Saskatchewan en vue d'apporter un rajustement d'une année au programme Agri-protection pour que plus de cultures endommagées par la sécheresse puissent servir à l'alimentation du bétail. Ce rajustement a permis aux éleveurs de bétail d'avoir accès à une plus grande quantité de cultures en cette période difficile.

En plus de cette aide, le 21 août 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que la disposition de report de l'impôt pour les éleveurs s'appliquera à des régions de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba qui ont été désignées en raison de conditions météorologiques extrêmes en 2023. Cette disposition permet aux éleveurs de bétail qui sont forcés de vendre la totalité ou une partie de leur cheptel reproducteur en raison d'une sécheresse ou d'une humidité excessive de reporter une partie du produit des ventes à l'année d'imposition suivante.

Citations

« J'ai eu l'occasion de rencontrer des agriculteurs et des producteurs de l'ensemble de l'Ouest canadien et ils m'ont dit à quel point cette saison de croissance a été difficile pour leurs exploitations. Grâce à un investissement fédéral de 219 millions de dollars par l'intermédiaire d'Agri-relance, nous les aidons à se rétablir afin qu'ils puissent continuer d'approvisionner le Canada et le monde. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet été a été une période extrêmement difficile pour les agriculteurs et les éleveurs de la Colombie-Britannique, qui ont dû faire face à des sécheresses et à des incendies de forêt sans précédent. Nous les avons écoutés et avons travaillé avec eux pour leur offrir des programmes et des mesures de soutien qui répondent à leurs besoins uniques. Le programme Agri-relance est un autre moyen de protéger les moyens de subsistance des produits alimentaires de la province en les aidant à retourner sur leurs terres, tout en soutenant la sécurité alimentaire et l'économie locales. »

- Pam Alexis, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique

« Le gouvernement de l'Alberta appuie nos éleveurs de bétail pendant cette saison de croissance difficile. Je suis heureux que le gouvernement du Canada ait accepté une intervention conjointe au titre d'Agri-relance. Le financement combiné aidera à protéger les moyens de subsistance des producteurs alors qu'ils continuent de mettre de la nourriture sur les tables partout dans le monde. »

- RJ Sigurdson, ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation de l'Alberta

« Le secteur du bétail contribue de façon importante à notre économie provinciale. Il est essentiel que nous aidions les éleveurs à surmonter les difficultés actuelles. Le programme offrira un certain soutien financier aux éleveurs de bétail pour les aider à maintenir leur troupeau de reproduction en leur fournissant des fonds pour faire face aux coûts extraordinaires causés par la sécheresse. »

- David Marit, ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan

Les faits en bref

Les fonds seront administrés selon la formule de partage des coûts 60:40, conformément aux modalités du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Les producteurs ont accès à un ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) qui les aident à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole et qui excèdent leur capacité de gestion.

Agri-relance est un cadre fédéral-provincial-territorial d'aide en cas de catastrophe qui fonctionne avec les programmes de GRE de base pour aider les producteurs à reprendre leurs activités après une catastrophe naturelle. Agri-relance fournit une aide pour les coûts exceptionnels associés à la reprise des activités après une catastrophe.

Agri-stabilité est l'un des programmes de GRE du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Il protège les producteurs canadiens contre les baisses importantes du revenu agricole attribuables notamment aux pertes de production, à la hausse des coûts et aux conditions du marché.

Les paiements provisoires versés dans le cadre d'Agri‑stabilité sont fondés sur la marge de production et la marge de référence estimatives du participant pour l'année de programme visée. Pour recevoir un paiement provisoire, la marge de production estimative du participant doit avoir diminué de plus de 30 % par rapport à sa marge de référence estimative. Les participants peuvent demander un paiement provisoire pour accéder plus rapidement aux fonds du programme.

En situation de crise, la santé mentale des producteurs qui font face à un stress et à une incertitude quant à leur capacité de subvenir aux besoins de leur famille peut se détériorer. Nous encourageons les personnes qui ont besoin d'aide à contacter la fondation The Do More Ag Foundation , un organisme sans but lucratif qui fournit du soutien en santé mentale dans le secteur agricole partout au Canada .

, un organisme sans but lucratif qui fournit du soutien en santé mentale dans le secteur agricole partout au . Le 17 octobre 2023, Financement agricole Canada (FAC) a annoncé un nouveau Programme de génisses de remplacement pour aider les producteurs de bovins canadiens à maintenir ou à agrandir leurs troupeaux. Le programme consiste en un prêt d'une durée maximale de sept ans comportant une période de versement d'intérêts seulement pouvant atteindre deux ans. Pour ce prêt, les taux d'intérêt variables seront plafonnés au taux préférentiel plus 1,5 %, et les frais de traitement seront annulés. Les producteurs de bovins sont invités à communiquer avec leur directeur des relations d'affaires de FAC ou avec leur partenaire d'alliance de FAC du secteur du bétail pour obtenir des détails. Les producteurs peuvent le faire en communiquant avec leur bureau local ou avec le Centre de service à la clientèle de FAC au 1-888-332-3301.

Liens connexes

