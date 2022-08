Annonce faite par l'honorable Harjit S. Sajjan lors d'une allocution devant les participants à l'Exposition sur l'aérospatiale, la défense et la sécurité de 2022

VANCOUVER, BC, le 3 août 2022 /CNW/ - La Colombie-Britannique est une des principales grappes dans le domaine de l'aérospatiale au Canada, avec plus de 200 entreprises dans ce secteur. Chaque année, l'Exposition sur l'aérospatiale, la défense et la sécurité (EADS) rassemble des intervenants de l'industrie pour établir des réseaux et tirer parti des possibilités offertes par les marchés nationaux et internationaux.

Le gouvernement du Canada annonce un soutien visant à renforcer le secteur de l’aérospatiale en Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

C'est pourquoi l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a prononcé, aujourd'hui, une allocution à l'EADS pendant l'heure du déjeuner, où il a annoncé un financement de plus de 7,5 M$, dans le cadre de l'Initiative régionale de relance de l'aérospatiale (IRRA), destiné à trois organisations de la Colombie-Britannique : Avcorp Industries, Inc,, l'Université de Victoria et Chinook Helicopters Inc. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les trois organisations à innover, à commercialiser leurs technologies et à améliorer leur compétitivité mondiale, tout en créant 110 emplois dans le secteur de l'aérospatiale en Colombie-Britannique.

Au cours de son allocution, le ministre Sajjan a réaffirmé son soutien à l'EADS et a souligné l'importance des secteurs de l'aérospatiale et de la défense du Canada pour l'économie de la Colombie-Britannique. PacifiCan accorde un financement à l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) pour la tenue de l'EADS et le soutien des industries de l'aérospatiale et de la défense de l'Ouest canadien au pays et à l'étranger.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique et joue un grand rôle dans le soutien de l'industrie de l'aérospatiale. Il s'agit notamment de collaborer avec les intervenants locaux pour tirer parti des possibilités économiques liées aux marchés publics de la défense fédérale dans le cadre de la Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) du gouvernement du Canada.

Projets financés

Organisation : Chinook Helicopters (1982), Inc.

Description du projet : Mettre au point et commercialiser un système de réalité virtuelle de formation et de simulation.

Financement : 1 171 800 $

Organisation : Avcorp Industries Inc.

Description du projet : Adopter des technologies numériques pour améliorer l'efficacité et la productivité.

Financement : 4 862 250 $

Organisation : Université de Victoria

Description du projet : Mettre au point des systèmes de propulsion hybrides électriques pour les aéronefs

Financement : 1 500 000 $

Financement total : 7 534 050 $

Citations

« PacifiCan est résolu à bâtir une économie inclusive et dynamique qui fournit à tous les secteurs le soutien dont ils ont besoin pour prospérer. Mon agence soutient depuis longtemps la vitalité du secteur de l'aérospatiale en Colombie-Britannique. Nous continuerons à travailler avec cette industrie pour promouvoir la croissance, l'innovation et une présence accrue sur la scène mondiale concurrentielle. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le secteur canadien de l'aérospatiale demeure l'industrie la plus innovatrice et un moteur clé de l'économie de notre pays, offrant près de 200 000 emplois dans toutes les régions du Canada. Ces projets, et le soutien du gouvernement du Canada, permettront à notre industrie aérospatiale de continuer à s'investir dans la relance économique après la pandémie de COVID19. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration au moment où nous nous orientons vers une vision et un plan à long terme pour les décennies à venir. »

- Mike Mueller, président et directeur général de l'Association des industries aérospatiales du Canada

Faits en bref

L'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA) aidera l'industrie aérospatiale canadienne à sortir de la pandémie avec la capacité à être concurrentielle sur la scène mondiale. Dotée d'un budget total de 250 millions de dollars sur trois ans (jusqu'au 31 mars 2024), cette initiative est mise en œuvre par les agences de développement régional (ADR) du Canada.

L'IRRA a été conçue pour aider les entreprises canadiennes à sortir de la pandémie de COVID-19 avec la capacité de faire face à la concurrence sur la scène mondiale. En Colombie-Britannique, l'IRRA est administrée par PacifiCan.

Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) est l'agence de développement régional axée sur l'économie en évolution de la Colombie-Britannique. PacifiCan est un chef de file dans l'établissement d'une économie canadienne forte et compétitive en soutenant les entreprises, l'innovation et le développement économique communautaire propres à la Colombie-Britannique.

Pendant plus de 50 ans, l'Association des industries aérospatiales du Canada a travaillé avec ses membres pour mettre en place ce qui est aujourd'hui une industrie aérospatiale nationale qui occupe la cinquième place dans le monde.

Liens connexes

Restez branché

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement économique, [email protected]; Ben Letts, Conseiller principal en communications, Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]