EDMONTON, AB, le 6 mars 2026 /CNW/ - Chaque personne au Canada mérite de vivre à l'abri de la violence.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a mis en lumière un investissement de 630 976 $ pour l'Alberta Council of Women's Shelters afin de combler les lacunes dans le soutien aux groupes à risque victimes de violence fondée sur le sexe.

S'appuyant sur un investissement antérieur de 998 730 $, ce projet élargira l'utilisation de ses outils d'évaluation axés sur les personnes survivantes et qui tiennent compte des traumatismes, en partenariat avec des organismes de diverses collectivités. Le projet offrira formation et soutien aux prestataires de services de première ligne afin de renforcer les compétences de base et d'améliorer l'utilisation sécuritaire et efficace de ces outils. En analysant les résultats et en les communiquant, l'Alberta Council of Women's Shelters renforcera le soutien aux personnes survivantes et renforcera les capacités dans le secteur de la violence fondée sur le sexe.

Grâce à des initiatives comme celle-ci, Femmes et Égalité des genres Canada continue de faire progresser l'égalité des genres et de prévenir la violence fondée sur le sexe en renforçant la capacité des organismes qui desservent des collectivités diverses. Ce projet contribue également à l'accent mis par Femmes et Égalité des genres sur les mesures fondées sur des données probantes en produisant des données et des analyses qui améliorent les soutiens destinés aux personnes survivantes et orientent le changement systémique.

Citations

« Chaque personne survivante de violence fondée sur le sexe mérite compassion et soutien, ainsi qu'un endroit sûr où rester. En investissant dans des projets qui répondent à leurs besoins, nous veillons à ce que les personnes survivantes ne soient pas seules, et que les prestataires de première ligne disposent de la formation et des outils nécessaires pour intervenir de façon sécuritaire et efficace. Ensemble, nous renforçons les services et bâtissons des collectivités résilientes et bienveillantes en Alberta et ailleurs. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« L'Alberta Council of Women's Shelters a été une bouée de sauvetage pour les personnes survivantes partout dans la province, y compris ici à Edmonton. Cet investissement soutiendra leur travail en élargissant les outils et la formation tenant compte des traumatismes pour les organismes de première ligne qui soutiennent les femmes et les familles qui fuient la violence. Notre gouvernement s'engage à travailler avec les partenaires de l'Alberta pour garantir que les personnes survivantes soient accueillies avec dignité et compassion, et bénéficient du soutien qu'elles méritent, tout en contribuant à bâtir des collectivités plus sûres et plus fortes dans l'ensemble de notre province. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits en bref

Plus de 11 millions de personnes au Canada ont subi de la violence de la part d'une ou d'un partenaire intime (un type de violence fondée sur le sexe) au moins une fois depuis l'âge de 15 ans.

En 2024, il y a eu un total de 128 175 victimes (âgées de 12 ans et plus) de violence entre partenaires intimes signalées par la police, dont 78 % étaient des femmes et des filles.

Femmes et Égalité des genres Canada aide des organismes communautaires partout au pays à offrir du soutien aux populations à risque ou mal desservies. À ce jour, plus de 84 millions de dollars ont été engagés dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe pour environ 185 projets qui soutiennent les victimes et les personnes survivantes, préviennent la violence fondée sur le sexe, impliquent les hommes et les garçons, et font progresser des initiatives visant à mettre fin à la traite de personnes.

Le budget de 2025 a prévu 223,4 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2026-2027, et 44,7 millions de dollars par année par la suite, pour renforcer l'action fédérale en matière de violence fondée sur le sexe.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]