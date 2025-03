SUMMERSIDE, PE, le 7 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), a annoncé une aide fédérale maximale de 12 millions de dollars pour Amalgamated Dairies Limited (ADL).

Cette somme permettra à la coopérative laitière de moderniser ses installations de réception et de transformation du lait et d'investir dans de nouveaux équipements de fabrication de fromage automatisés. Grâce à ces améliorations, ADL sera en mesure d'augmenter sa capacité de transformation tout en améliorant sa productivité et son efficacité.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit jusqu'à 10 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre, un élément clé de l'engagement du gouvernement du Canada visant à aider les transformateurs des industries sous gestion de l'offre à faire face aux répercussions des récents accords commerciaux internationaux. L'APECA fournit jusqu'à 2 millions de dollars dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation, qui soutient des projets qui favorisent le développement économique durable des collectivités, améliorent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

Le gouvernement du Canada continue de protéger et de défendre le système de gestion de l'offre du Canada. Ce système garantit aux producteurs canadiens une juste rétribution en contrepartie de leur travail et de leurs investissements. Les transformateurs, eux, gagnent en stabilité alors que les consommateurs profitent d'une offre constante de produits de grande qualité.

Citations

« Nous défendrons toujours le système canadien de gestion de l'offre ainsi que les fermes familiales et les communautés rurales qu'il soutient. ADL est depuis longtemps un pilier essentiel de l'industrie laitière de l'Île-du-Prince-Édouard. Ces fonds lui permettront d'acquérir de nouveaux équipements automatisés et d'accroître sa capacité de transformation afin de pouvoir fournir davantage de produits de qualité supérieure. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement fédéral, par l'entremise de l'APECA, investit pour aider les entreprises canadiennes comme ADL à travailler plus rapidement et plus intelligemment, afin que l'industrie laitière de l'Île-du-Prince-Édouard puisse continuer à créer de bons emplois et à stimuler la croissance dans nos petites communautés. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Depuis plus de 70 ans, ADL est un acteur important de l'industrie laitière de l'Île-du-Prince-Édouard et une source de grande fierté locale. Grâce à cet investissement, ADL pourra moderniser ses activités à Summerside et accroître sa capacité et sa productivité, ce qui renforcera notre secteur agricole et stimulera la croissance économique. »

- Bobby Morrissey, député d'Egmont, Île-du-Prince-Édouard

« Cet important financement permettra à ADL de moderniser et d'améliorer les activités de son usine de transformation du fromage à Summerside. Il fera en sorte qu'ADL demeure concurrentielle dans la transformation du cheddar et des fromages de spécialité pour les décennies à venir en lui permettant d'investir dans une capacité de production supplémentaire, une technologie de transformation du lait et des mesures de durabilité pour sa coopérative. Cet investissement du gouvernement du Canada est essentiel pour qu'ADL continue d'innover et de s'adapter à l'évolution des besoins du marché. »

- Chad Mann, président-directeur général, ADL

« DFPEI est heureux de voir ADL investir davantage dans la modernisation des activités de transformation. Le dévouement continu d'ADL à l'égard de la transformation du lait de grande qualité produit dans nos fermes est rassurant pour les producteurs et renforce l'industrie laitière de l'Île-du-Prince-Édouard. Cet investissement souligne une fois de plus l'engagement de l'industrie à fournir aux consommateurs des produits laitiers canadiens de grande qualité. »

- Gordon MacBeath, président, Dairy Farmers of PEI

Faits en bref

Les industries sous gestion de l'offre contribuent de façon importante au secteur canadien de l'agriculture, générant plus de 15 milliards de dollars de ventes à la ferme en 2023 et créant environ 145 000 emplois directs au Canada dans les activités de production et de transformation.

créant environ 145 000 emplois directs au dans les activités de production et de transformation. L'industrie laitière de l'Île-du-Prince-Édouard contribue de façon importante à l'économie de la province. En 2024, les exploitations laitières ont généré des ventes de lait cru de 118 millions de dollars, soit environ 14 % des recettes des exploitations agricoles de la province.

La coopérative Amalgamated Dairies Limited (ADL) a été fondée en 1953 et appartient à des producteurs laitiers de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle fabrique une large gamme de produits laitiers, notamment du fromage, du beurre, du lait de consommation et du lait concentré. Cette coopérative fournit une importante capacité de transformation au Canada atlantique, transformant environ 120 millions de litres de lait local par année.

appartient à des producteurs laitiers de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle fabrique une large gamme de produits laitiers, notamment du fromage, du beurre, du lait de consommation et du lait concentré. Cette coopérative fournit une importante capacité de transformation au atlantique, transformant environ 120 millions de litres de lait local par année. Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Le gouvernement du Canada a rempli son engagement d'indemniser pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale atteindra plus de 4,8 milliards de dollars.

Liens connexes

Suivez-nous sur Facebook , X, YouTube, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contacts : Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]; Connor Burton, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; David Fleming, Gestionnaire des communications, Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]