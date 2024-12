FREDERICTON, NB, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé que Sécurité publique Canada financera la mise en place d'un Centre de données de cyber attribution (CDCA) à l'Institut canadien sur la cybersécurité (ICC) de l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB). Le gouvernement s'engage à financer ce projet en investissant jusqu'à 10 millions de dollars sur une période de 5 ans.

L'objectif principal du CDCA sera d'identifier les cyberacteurs malveillants. Pour ce faire, il recueillera des données provenant de diverses sources et fera appel aux dernières méthodes d'analyse du renseignement en matière de cyber attribution. Le CDCA formera également la prochaine génération de spécialistes en cybersécurité dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et lui fournira les outils dont elle a besoin.

L'ICC est une unité multidisciplinaire complète de formation, de recherche, de développement et d'entrepreneuriat qui fait appel à l'expertise de chercheurs en sciences sociales, en affaires, en informatique, en génie, en droit et en sciences. Situé à l'UNB à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, l'ICC rassemble des chercheurs et des praticiens issus de toutes les disciplines universitaires afin de partager des idées innovantes, de créer des technologies révolutionnaires et de mener des recherches novatrices sur les défis les plus préoccupants de notre époque en matière de cybersécurité.

« Ces dix dernières années, le Nouveau-Brunswick s'est taillé une place de choix dans le domaine de la cybersécurité, en grande partie grâce au travail effectué par l'Institut canadien sur la cybersécurité. Grâce à son approche innovante et collaborative, le Centre de données de cyber attribution de l'UNB renforcera la résilience du Canada face à la cybercriminalité et stimulera le développement des compétences et de l'innovation nécessaires pour protéger les systèmes essentiels du gouvernement et du secteur privé contre l'évolution des cybermenaces. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Le Nouveau-Brunswick joue un rôle de premier plan dans le domaine de la cybersécurité. Grâce à des investissements judicieux, le gouvernement fédéral renforce les capacités du Canada avec des outils plus puissants et une meilleure formation pour protéger les citoyens et les entreprises contre les menaces et les escroqueries en ligne. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Cette journée représente un moment charnière dans le leadership du Canada en matière de cybersécurité et d'innovation dans le domaine des données. La création du nouveau Centre de données de cyber attribution à l'Institut canadien sur la cybersécurité de l'UNB témoigne de notre engagement à faire progresser la recherche de pointe, à favoriser la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire et à renforcer notre sécurité nationale. Ce centre offrira une formation complète à la prochaine génération de professionnels et renforcera notre capacité à détecter les cybermenaces et à en déterminer l'origine. Cette avancée remarquable place également le Nouveau-Brunswick et le Canada au premier plan des efforts mondiaux visant à construire un avenir numérique plus sûr pour nos communautés. »

- Paul J. Mazerolle, président et recteur de l'Université du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Selon l'Évaluation des cybermenaces nationales 2025-2026, les cyberacteurs malveillants représentent une menace constante pour la sécurité des Canadiens ainsi que pour la prospérité économique et la sécurité nationale du Canada . Les cybercriminels continueront à cibler les Canadiens, les infrastructures essentielles et les services essentiels du pays en faisant appel à la fraude, aux escroqueries et aux rançongiciels.

. Les cybercriminels continueront à cibler les Canadiens, les infrastructures essentielles et les services essentiels du pays en faisant appel à la fraude, aux escroqueries et aux rançongiciels. Étant un pays riche, le Canada restera une cible importante pour les cybercriminels ayant des motivations financières et disposant d'un écosystème de cybercriminalité très adaptable et résilient.

restera une cible importante pour les cybercriminels ayant des motivations financières et disposant d'un écosystème de cybercriminalité très adaptable et résilient. L'ICC de l'UNB vise à renforcer la position du Canada en tant que centre de cybersécurité de niveau mondial en matière d'innovation et de développement des talents. Pour ce faire, il propose des formations en cybersécurité dans le cadre de programmes et d'ateliers de premier et de deuxième cycle et établit des partenariats de recherche et de développement avec des institutions publiques et privées, tant au Canada qu'à l'internationale. Depuis sa création en 2017, l'ICC a déposé des demandes de brevets, organisé des séries de conférences internationales annuelles sur la protection de la vie privée, la sécurité et la confiance, mis sur pied de jeunes entreprises et continué à fournir des informations cruciales en matière de cybersécurité aux intervenants canadiens.

en tant que centre de cybersécurité de niveau mondial en matière d'innovation et de développement des talents. Pour ce faire, il propose des formations en cybersécurité dans le cadre de programmes et d'ateliers de premier et de deuxième cycle et établit des partenariats de recherche et de développement avec des institutions publiques et privées, tant au qu'à l'internationale. Depuis sa création en 2017, l'ICC a déposé des demandes de brevets, organisé des séries de conférences internationales annuelles sur la protection de la vie privée, la sécurité et la confiance, mis sur pied de jeunes entreprises et continué à fournir des informations cruciales en matière de cybersécurité aux intervenants canadiens. Les fonds pour le projet de l'UNB seront transférés de Sécurité publique Canada à l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) aux fins de soutien dans le cadre de son programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI).

à l'Agence de promotion économique du atlantique (APECA) aux fins de soutien dans le cadre de son programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). L'APECA est l'une des sept agences de développement régional du Canada . Elle vise à renforcer l'économie du Canada atlantique en bâtissant une économie plus résiliente, novatrice et inclusive. Elle travaille avec des entreprises, des dirigeants communautaires et des chercheurs pour créer des emplois, stimuler la croissance, favoriser les exportations et bâtir des collectivités fortes.

. Elle vise à renforcer l'économie du atlantique en bâtissant une économie plus résiliente, novatrice et inclusive. Elle travaille avec des entreprises, des dirigeants communautaires et des chercheurs pour créer des emplois, stimuler la croissance, favoriser les exportations et bâtir des collectivités fortes. Le projet sera financé dans le cadre du programme CERI de l'APECA.

