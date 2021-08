Le secteur des pâtes et papiers est un élément clé de l'industrie forestière de la Colombie-Britannique qui a apporté d'importantes contributions à l'économie de la province. Toutefois, les défis mondiaux, comme la réduction de la demande, la baisse des prix et les pénuries d'approvisionnement, ont fortement perturbé le secteur au cours des dernières années. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger les emplois en Colombie-Britannique et stimuler la croissance dans les collectivités rurales en appuyant la transformation de l'industrie des pâtes et papiers en un producteur diversifié de bioproduits qui réduira également l'empreinte carbone de la province.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé aujourd'hui un soutien fédéral de plus de 3,5 millions de dollars au profit du BioProducts Institute de l'Université de la Colombie-Britannique.

Ce financement appuiera la conception, le développement et la production de bioproduits durables, tels que des filtres, des adhésifs, des matériaux légers et des équipements de protection individuelle, en aidant à réduire les risques liés aux technologies et à favoriser la commercialisation de bioproduits et de solutions. Grâce à l'utilisation de déchets et de résidus des forêts de la Colombie-Britannique, cette approche permettra de créer des solutions de rechange aux produits en plastique à usage unique.

Le secteur des pâtes et papiers a dû affronter des défis concurrentiels à l'échelle mondiale au cours des dernières années, et les usines de pâtes et papiers de la Colombie-Britannique doivent continuer à innover pour rester compétitives. Le BioProducts Institute de l'Université de la Colombie-Britannique se classe parmi les trois premiers au monde dans son domaine. Il aidera les usines de la province à devenir des usines de bioproduits ou de bioraffinerie, créant des matériaux durables à utiliser dans le domaine médical, pour les soins personnels, la filtration et la protection des cultures et dans d'autres industries.

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la croissance durable en investissant dans les entreprises de la Colombie-Britannique et en réduisant notre empreinte écologique. Ce projet s'inscrit dans les priorités du gouvernement fédéral en matière de développement de technologies propres, de fabrication avancée et de traitement à valeur ajoutée des ressources naturelles, tout en contribuant à l'avancement de l'économie circulaire et renouvelable et à la croissance de l'écosystème de bio-innovation de la Colombie-Britannique.

« La foresterie est un élément clé de l'économie du Canada. Cet investissement reflète le plan de notre gouvernement visant à revitaliser notre économie et à protéger les entreprises canadiennes. En soutenant la collaboration et l'innovation qui répondent aux besoins des Canadiens, nous bâtirons un avenir économique encore plus solide. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le développement accéléré de biomatériaux de grande valeur à partir de la cellulose et de la lignine générera des avantages économiques et sociaux pour la Colombie-Britannique et augmentera la compétitivité à long terme de son secteur forestier. Le BioProducts Institute de l'Université de la Colombie-Britannique, en collaboration avec la BioAlliance et des partenaires de l'industrie, s'efforce de catalyser la diversification de l'industrie forestière vers des marchés durables. Nous sommes reconnaissants à Développement économique Canada pour le Pacifique pour ce nouveau financement, qui soutient nos efforts visant à développer la bioéconomie de la Colombie-Britannique, conformément aux objectifs de la province, soit d'accélérer la croissance technologique et économique et d'améliorer la durabilité environnementale. »

- Professeur Orlando Rojas, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur les bioproduits forestiers et directeur scientifique, BioProducts Institute de l'Université de la Colombie-Britannique

« Les recherches novatrices menées au BioProducts Institute et dans d'autres domaines à l'Université de la Colombie-Britannique stimulent la croissance de technologies et de produits durables qui peuvent atténuer les effets des changements climatiques et permettre de relever d'autres défis sociaux et économiques. Cet investissement du gouvernement fédéral permettra de tirer parti de la force de recherche de l'Université de la Colombie-Britannique pour accélérer la création de bioproduits durables et soutenir l'industrie forestière et le secteur des technologies propres ici même en Colombie-Britannique et dans tout le Canada. »

- Professeur Santa Ono, président et vice-chancelier, Université de la Colombie-Britannique

Faits en bref

En 2019, l'industrie forestière de la Colombie-Britannique soutenait 7 000 entreprises et employait plus de 50 000 personnes.

Le secteur des pâtes et papiers représente 20 % du PIB grâce à ses 16 usines de pâtes et papiers en Colombie-Britannique.

Le secteur des pâtes et papiers transforme près de 50 % du volume total de bois récolté chaque année dans la province, donnant de la valeur à des fibres de qualité inférieure qui ne peuvent être transformées en produits commerciaux en bois massif.

