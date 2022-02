Financement accordé à l'écosystème du transport aérien régional

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, annoncera aujourd'hui un financement fédéral de plus de 18,8 millions de dollars au titre de l'ITAR destiné à onze aéroports et à deux transporteurs aériens en Colombie-Britannique.

Les aéroports et transporteurs régionaux offrent un service vital, car ils assurent l'accès aux vols commerciaux, soutiennent les chaînes d'approvisionnement indispensables et favorisent la croissance économique. Ils permettent aux patients d'accéder aux soins médicaux dont ils ont besoin et aux travailleurs de se déplacer pour des raisons essentielles. Ils assurent des services d'urgence et des services de fret essentiels pour approvisionner les entreprises et les travailleurs de première ligne.

Ce financement permettra aux aéroports et aux transporteurs de continuer la maintenance de routine essentielle et les activités des installations pendant la pandémie de COVID-19. Il contribuera à maintenir les emplois et à relancer la croissance dans la région, à mesure que nous nous remettons de la pandémie.

Le transport aérien régional est indispensable au développement économique des collectivités et des entreprises partout au Canada. Cet investissement illustre la détermination du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique dans l'ensemble du pays et à promouvoir une croissance durable et inclusive pour tous.

Citations

« Le transport aérien régional est essentiel au bien-être des collectivités et au développement économique régional. L'annonce d'aujourd'hui permettra non seulement de renforcer la sécurité des aéroports et de maintenir les services essentiels, mais aussi de créer des emplois fiables pour les Britanno-Colombiens et de dynamiser la croissance régionale à mesure que nous nous remettons des effets de la pandémie. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Il est essentiel que les différents ordres de gouvernement collaborent pour relancer l'économie à mesure que nous nous remettons de la COVID-19. L'aéroport international de Kelowna joue un rôle essentiel dans le soutien au développement économique de Kelowna et de sa région. »

- Colin Basran, maire de Kelowna

« Merci au gouvernement fédéral d'accorder des fonds à ces aéroports régionaux et à ces compagnies aériennes en Colombie-Britannique. Ces fonds sont essentiels pour maintenir et rétablir les liaisons dans l'ensemble du Canada. »

- Monette Pasher, présidente par intérim, Conseil des aéroports du Canada

« Dans mon rôle de président du Conseil international des aéroports pour l'Amérique du Nord, je travaille avec mes collègues de toute l'Amérique du Nord pour aider notre industrie à se remettre de la COVID-19. Les investissements dans l'aviation, comme celui que fait le gouvernement fédéral aujourd'hui, soutiennent non seulement la relance de ces aéroports et compagnies aériennes, mais aussi celle des collectivités qui les entourent. »

- Sam Samaddar, directeur, Aéroport international de Kelowna

Projets financés

Dénomination sociale Ville Financement Stikine Airport Society Aéroport de Dease Lake Dease Lake 328 322 $ District régional d'Alberni-Clayoquot Aéroport de Tofino-Long Beach Tofino 328 322 $ Ville d'Abbotsford Aéroport international d'Abbotsford Abbotsford 2 320 000 $ Aéroport international de Kelowna Kelowna 3 261 330 $ Municipalité de Smithers Aéroport régional de Smithers Smithers 505 616 $ Ville de Williams Lake Aéroport régional de Williams Lake Williams Lake 130 000 $ Pacific Coastal Airlines Limited Richmond 5 098 602 $ Central Mountain Air Ltd., 580741 British

Columbia Ltd. Smithers 5 000 000 $ Ville de Castlegar Aéroport régional de West Kootenay Castlegar 524 200 $ The Corporation of the City of Cranbrook Aéroport international des Rocheuses canadiennes Cranbrook 609 584 $ Municipalité régionale de Northern Rockies Aéroport régional Northern Rockies Fort Nelson 328 322 $ District régional de Cariboo Aéroport régional de Cariboo Anahim Lake 54 720 $ Ville de Quesnel Aéroport régional de Quesnel Quesnel 326 518 $ Total 18 811 536 $

Faits en bref

L'Initiative du transport aérien régional (ITAR) est dotée d'un budget national de 206 millions de dollars.

L'initiative appuie les écosystèmes aériens régionaux, qui se composent notamment des transporteurs aériens et des aéroports régionaux, ainsi que des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif, dans le développement et la mise en œuvre de services améliorés visant une meilleure connectivité régionale.

Cette initiative est mise en œuvre par des agences de développement régional dans l'ensemble du Canada, dont Développement économique Canada pour le Pacifique, la nouvelle agence de développement régional dédiée à la Colombie-Britannique.

L'ITAR est complémentaire aux mesures mises en œuvre par Transports Canada.

Liens connexes

Restez branché

