C'est pourquoi aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi d'environ 100 millions de dollars provenant du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone pour soutenir des initiatives en Alberta visant à stimuler la croissance d'une économie propre. Grâce à ce financement, environ 3 100 emplois seront créés dans les domaines de la construction, des rénovations pour améliorer le rendement énergétique, de l'innovation en technologies propres, de la transformation industrielle et de la recherche. Il soutiendra également les réductions cumulatives estimées à 10 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le résultat équivaut à retirer environ 3,1 millions de voitures de la circulation pendant un an.

Cet investissement considérable permettra de financer des programmes novateurs administrés par le gouvernement provincial. Ces programmes aideront l'industrie, les agriculteurs, les peuples autochtones, les chercheurs, les petites entreprises et les familles à réduire leurs émissions et à passer à une économie plus propre.

Les projets financés par ces programmes peuvent inclure des améliorations opérationnelles du rendement énergétique, la mise à l'échelle de la production de biocarburants, le déploiement de technologies propres et la production d'énergie géothermique. Cet investissement aidera directement les installations à réduire leurs émissions, à diminuer les coûts d'exploitation et à favoriser la création d'emplois dans toute la province.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important du plan de lutte contre les changements climatiques du Canada et permet d'investir dans des projets qui créent de bons emplois, réduisent la pollution par le carbone et aident les entreprises et les familles à économiser de l'argent.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec le gouvernement de l'Alberta pour adopter des mesures de lutte contre les changements climatiques qui créent des emplois et aident le Canada à dépasser l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 et à atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des solutions conçues en Alberta pour créer de bons emplois et assurer la croissance d'une économie plus propre et plus durable. L'annonce d'aujourd'hui montre que le gouvernement fédéral demeure déterminé à soutenir l'industrie pour qu'elle adopte des technologies propres afin de lutter contre les changements climatiques et de créer des emplois. Des annonces comme celle-ci permettront au Canada d'atteindre ses objectifs climatiques tout en nous garantissant un avenir économique durable et prospère. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Les programmes seront administrés par Emissions Reduction Alberta et le ministère de l'Environnement et des Parcs de l' Alberta .

