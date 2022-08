MONTRÉAL, le 17 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins palliatifs pour tous les Canadiens. Dans le budget de 2021, près de 30 millions de dollars ont été octroyés pour faire progresser le Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement et établir une meilleure base pour des mesures coordonnées en ce qui a trait aux besoins à long terme et en soins de soutien.

Aujourd'hui, au nom de Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, accompagnée de Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis, a annoncé l'attribution d'un financement de deux millions de dollars sur quatre ans à Excellence en santé Canada (ESC) pour améliorer l'accès aux soins palliatifs pour les personnes en situation d'itinérance ou qui vivent dans des logements précaires.

Ce financement permettra à ESC, en collaboration avec des organisations partenaires comme le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC), d'améliorer la prestation des services de soins palliatifs afin que les personnes en situation d'itinérance ou qui vivent dans des logements précaires reçoivent des soins sécuritaires et appropriés, en temps opportun, à l'endroit de leur choix. Les soins palliatifs constituent un élément essentiel du continuum des soins de santé; ils améliorent la qualité de vie le plus longtemps possible. Les soins sont offerts partout où les personnes se trouvent, que ce soit dans un établissement ou dans leur collectivité.

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les provinces et les territoires, les personnes atteintes d'une maladie limitant leur espérance de vie, les aidants, les intervenants et les collectivités afin d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins palliatifs pour tous les Canadiens, y compris les plus vulnérables.

« Notre gouvernement comprend le rôle vital que les soins palliatifs et de fin de vie jouent dans la vie des Canadiens et Canadiennes. En faisant l'octroi de ce financement à Excellence en santé Canada, nous prenons les moyens pour venir en aide à toutes les personnes en situation d'itinérance ou qui vivent dans des logements précaires à accéder à des soins de soutien de grande qualité et empreints de compassion pendant qu'elles font face à leur maladie limitant l'espérance de vie. Ensemble, avec tous les partenaires, nous continuerons de travailler pour veiller à ce que chacun reçoive les soins qu'il mérite. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

« Le stress de s'assurer que nos proches reçoivent non seulement les soins dont ils ont besoin, mais aussi les soins qu'ils désirent pèse lourdement sur notre santé mentale. En collaborant étroitement avec des organisations comme Excellence en santé Canada, nous pouvons veiller à ce que tous les patients, malgré leurs précarités sociales et structurelles, aient accès à des soins palliatifs dans la dignité qu'ils méritent dans ce moment unique de leur vie. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous sommes reconnaissants pour le travail que font des organismes comme Excellence en santé Canada et le Partenariat canadien contre le cancer pour améliorer la vie des patients partout au Canada. La compassion est au premier plan de leurs services, et cette initiative, en particulier, vient en aide aux personnes vulnérables de notre pays, au moment où elles en ont le plus besoin. »

Francis Scarpaleggia

Député, Lac-Saint-Louis

« Être atteint d'une maladie qui limite l'espérance de vie, c'est difficile. C'est encore plus difficile lorsque l'on ne dispose pas d'un logement sécuritaire et stable. En collaboration avec nos partenaires, nous améliorerons l'accès à des approches en matière de soins palliatifs offrant la dignité et le respect que chaque personne désire et mérite, particulièrement en fin de vie. »

Jennifer Zelmer

Présidente et directrice générale, Excellence en santé Canada

« Des modèles novateurs en matière de soins sont nécessaires pour améliorer la prestation des soins de santé et des traitements en oncologie partout au Canada et pour appuyer la reprise après la pandémie. L'amélioration de l'accès aux soins palliatifs pour les personnes en situation d'itinérance ou qui vivent dans des logements précaires nous donne une excellente occasion de combler les besoins des personnes systématiquement exclues du système de santé. Au Partenariat canadien contre le cancer, nous sommes heureux d'appuyer l'amélioration accrue de l'équité d'accès aux soins palliatifs pour atteindre l'équité en matière d'accès, d'expérience et de résultats. »

Dr Craig Earle

PDG, Partenariat canadien contre le cancer

Faits en bref

Santé Canada fournit 128,6 millions de dollars sur cinq ans (de 2021-2022 à 2025-2026) à ESC afin que l'organisation collabore avec ses partenaires pour améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité des patients en découvrant des innovateurs et des innovations et en les soutenant; en suscitant l'adoption et la propagation rapides d'innovations en matière de sécurité et de qualité; en renforçant les capacités pour favoriser l'excellence des soins de santé et en provoquant un changement stratégique.

fournit 128,6 millions de dollars sur cinq ans (de 2021-2022 à 2025-2026) à ESC afin que l'organisation collabore avec ses partenaires pour améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité des patients en découvrant des innovateurs et des innovations et en les soutenant; en suscitant l'adoption et la propagation rapides d'innovations en matière de sécurité et de qualité; en renforçant les capacités pour favoriser l'excellence des soins de santé et en provoquant un changement stratégique. Le Plan d'action sur les soins palliatifs de Santé Canada est un plan pluriannuel visant à améliorer l'accès aux soins palliatifs et leur qualité.

ESC et le PCCC font partie des organisations pancanadiennes de santé (OPS). Les OPS forment un réseau de sept organisations indépendantes, créées pour fonctionner sans lien de dépendance avec le gouvernement dans des secteurs particuliers liés à la santé et aux politiques en matière de soins de santé.

