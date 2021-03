OTTAWA, ON, le 5 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Devin Dreeshen, ministre de l'Agriculture et de la Foresterie de l'Alberta, ont annoncé le lancement d'une initiative, aux termes du cadre Agri-relance, qui vise à verser jusqu'à 3 millions de dollars pour aider les producteurs de porcs touchés par la fermeture des établissements de transformation en raison de la pandémie. Le financement de cette initiative est partagé selon un radio 60/40 entre le Canada et l'Alberta.

Les établissements de transformation du porc en Alberta ont été touchés par des éclosions de COVID-19 et des mesures de lutte contre la maladie, ce qui a entraîné la fermeture d'établissements et une réduction de la capacité d'abattage. De nombreux éleveurs albertains sont contraints de garder les porcs à la ferme au-delà de leur cycle de vie normal, ce qui entraîne des coûts d'alimentation et d'entretien exceptionnels qui exercent une pression financière sur leurs activités. L'initiative permettra de verser une aider pouvant aller jusqu'à 90 % du coût de l'alimentation des porcs prêts pour le marché qui ne peuvent être transformés en raison des fermetures d'établissements et de la réduction de la capacité.

La province de l'Alberta administrera les demandes et les paiements aux producteurs.

Citations

« Lorsque nous avons annoncé l'initiative Agri-relance en mai dernier, nous avons réservé 50 millions de dollars pour aider les producteurs de porcs à faire face à des situations comme celle-ci. L'année progresse déjà en dents de scie et la fermeture d'Olymel représente un nouveau défi pour les producteurs de porcs. Notre gouvernement soutient les producteurs de porcs et les aidera à assumer les coûts supplémentaires pour traiter les excédents de porcs. Nous nous soucions également beaucoup de la santé et de la sécurité des travailleurs des établissements de production alimentaire, qui effectuent un travail essentiel, et nous avons mis en place une série de programmes de mesures d'urgence et de prestations pour les travailleurs afin de soutenir leur sécurité et leur bien-être ».

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement de l'Alberta s'est engagé à protéger les vies et les moyens de subsistance. Nous voulons nous assurer que les producteurs de porcs reçoivent le soutien dont ils ont besoin afin qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire produire des aliments sûrs et de qualité, non seulement pour les familles de l'Alberta, mais aussi pour les familles du monde entier ».

- Devin Dreeshen, ministre de l'Agriculture et des Forêts

Faits en bref

Agri-relance est un cadre d'intervention en cas de catastrophe qui s'inscrit dans une série de programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des risques de l'entreprise en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Conjointement avec les programmes de base de GRE, il a pour but d'aider les producteurs agricoles à se remettre des catastrophes naturelles.

En mai dernier, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement d'initiatives nationales aux termes d'Agri-relance afin de verser une aide pouvant aller jusqu'à 100 millions de dollars pour assumer les coûts exceptionnels associés à la gestion d'animaux excédentaires à la ferme (porcs et bovins), en raison de la fermeture temporaire des établissements de transformation des aliments touchés par la COVID-19. Exceptionnellement pour l'exercice 2020-2021, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il versera sa part du financement sans exiger la contribution provinciale et couvrira 90 pourcent des coûts extraordinaires admissibles, plutôt que 70 pourcent.

Depuis mai, des initiatives Agri-relance pour le bétail ont été annoncées en Alberta , en Ontario , au Manitoba et en Saskatchewan .

, en , au et en . Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux investissent en moyenne près de 1,6 milliard de dollars chaque année dans les programmes de gestion des risques de l'entreprise pour aider les producteurs à préserver leur viabilité dans des circonstances difficiles. Ces programmes comprennent Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement et Agri-relance.

