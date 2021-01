OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Alors que la pandémie de COVID-19 prend de l'ampleur, le gouvernement du Canada continue d'appuyer les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de s'assurer qu'ils disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin pour préserver la sécurité de leurs communautés et circonscrire les éclosions du virus.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, souligne l'investissement de 1,2 milliard de dollars, versé dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne, en soutien supplémentaire pour permettre la poursuite de l'intervention de santé publique liée à la COVID-19 dans les communautés autochtones.

Il est essentiel d'offrir aux communautés la souplesse dont elles ont besoin pour lutter contre la pandémie. Depuis le début de la pandémie, des mesures ont été prises sur tous les plans pour protéger les plus vulnérables et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Des mesures collectives ont été prises par des organisations communautaires partout au pays. Ces mesures font une différence fondamentale.

Afin de continuer d'appuyer ces mesures, le gouvernement du Canada alloue 380 millions de dollars supplémentaires pour le Fonds de soutien aux communautés autochtones. Cela garantira un soutien critique continu afin d'appuyer les solutions communautaires sur le terrain pour prévenir la COVID-19, s'y préparer et y répondre.

Avec cet investissement supplémentaire, le gouvernement du Canada a maintenant investi plus d'un milliard de dollars dans le Fonds de soutien aux communautés autochtones. Ce fonds continue à jouer un rôle important en soutenant les priorités identifiées par les dirigeants autochtones. Les fonds peuvent être utilisés pour diverses mesures, telles que la promotion de la sécurité alimentaire, la prestation de services de soutien en matière de santé mentale et la distribution d'équipements d'urgence.

En outre, cette annonce prévoit 631,6 millions de dollars pendant deux ans pour soutenir un certain nombre de mesures dans les communautés, notamment l'acquisition d'équipements de protection individuelle, l'adaptation des installations existantes, l'embauche de personnel supplémentaire et la mise en place d'une capacité de pointe en cas de besoin. Cela porte à 926,7 millions de dollars le total des fonds alloués spécifiquement aux interventions d'urgence en matière de santé publique dans les communautés.

Compte tenu de la vulnérabilité des aînés et des personnes qui se trouvent dans des établissements de soins de longue durée, 186,8 millions de dollars pendant deux ans sont également annoncés pour répondre aux besoins et aux lacunes de ces établissements et pour fournir des soins à domicile supplémentaires dans les communautés autochtones, afin de protéger ces populations contre la COVID-19.

À ce jour, grâce à ces investissements supplémentaires, le gouvernement du Canada a annoncé environ 4 milliards de dollars en soutien financier à l'appui des communautés et organismes autochtones qui soutiennent les familles et les individus depuis le début de la pandémie. Nous continuerons à répondre aux nouveaux besoins et resterons engagés à soutenir les communautés et les familles autochtones tout au long de cette pandémie et au-delà.

Citation

« Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont fait de grands efforts pour prévenir et contrôler la propagation du virus dans leurs communautés et y réagir. Nous reconnaissons leur force, leur résilience et tout le travail qu'ils continuent à accomplir pour assurer la sécurité de leurs communautés. Grâce aux investissements faits aujourd'hui, nous continuerons de soutenir la prise de mesures communautaires et de garantir une intervention de lutte contre la pandémie musclée et en plusieurs volets. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Au 18 décembre, plus de 4,2 milliards de dollars avaient été promis à l'appui des communautés et organismes autochtones et nordiques en lien direct avec la COVID-19 :

926,7 millions de dollars pour appuyer l'intervention de lutte contre la pandémie menée par les responsables de la santé publique des communautés autochtones.

1,1 milliard de dollars à fournir par le biais du Fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions.

10 millions de dollars à l'intention des refuges d'urgence pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et au Yukon afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence.

afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence. 137,3 millions de dollars pour le soutien aux services sociaux et de santé des gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut .

, des Territoires du Nord-Ouest et du . 34,3 millions de dollars aux entreprises des territoires, versés par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale de CanNor.

25 millions de dollars pour bonifier la contribution versée par Nutrition Nord Canada.

17,3 millions de dollars pour appuyer les transporteurs aériens du Nord.

15 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux entreprises du Nord de CanNor.

Jusqu'à 306,8 millions de dollars en prêts sans intérêt et en contributions non remboursables pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones.

75,2 millions de dollars en 2020-2021 en soutien fondé sur les distinctions pour les étudiants inuits, métis et des Premières Nations qui mènent des études postsecondaires.

270 millions de dollars pour bonifier le Programme d'aide au revenu dans les réserves afin de répondre à la demande accrue et donc pour aider les personnes seules et les familles à payer les dépenses liées à leurs besoins essentiels.

44,8 millions de dollars pendant cinq ans pour bâtir 12 nouveaux refuges qui aideront à protéger et à soutenir les femmes et les filles autochtones victimes de violence souhaitant échapper à celle-ci. Le gouvernement du Canada fournira également 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars par an à long terme. À compter de cette année, un million de dollars par an sera également versé pour soutenir la consultation des dirigeants et des fournisseurs de services métis sur la mise en place de refuges et les projets communautaires de prévention de la violence s'adressant aux femmes et aux filles métisses, y compris les personnes LGBTQ et bispirituelles.

fournira également 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars par an à long terme. À compter de cette année, un million de dollars par an sera également versé pour soutenir la consultation des dirigeants et des fournisseurs de services métis sur la mise en place de refuges et les projets communautaires de prévention de la violence s'adressant aux femmes et aux filles métisses, y compris les personnes LGBTQ et bispirituelles. 117 millions de dollars pour soutenir les entreprises appartenant à la communauté et les microentreprises par l'entremise du Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones.

16 millions de dollars pour soutenir les entreprises touristiques autochtones dans le cadre du Fonds de relance COVID-19 visant les entreprises touristiques autochtones.

82,5 millions de dollars en soutien en matière de santé mentale et de mieux-être pour aider les communautés autochtones à adapter et à élargir la portée des services de mieux-être mental, à améliorer l'accès à ces services et à répondre à la demande croissante dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

112 millions de dollars pour favoriser une rentrée scolaire sécuritaire des élèves des Premières Nations dans les écoles primaires et secondaires des réserves.

41 millions de dollars aux territoires du Canada pour qu'ils puissent relancer leur économie en toute sécurité, ce qui améliorera la résilience du pays en cas d'éclosion future.

pour qu'ils puissent relancer leur économie en toute sécurité, ce qui améliorera la résilience du pays en cas d'éclosion future. 120,7 millions de dollars pour aider les établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones à poursuivre leurs activités en toute sécurité pendant la pandémie.

59 millions de dollars pour permettre aux Premières Nations d'adapter leurs infrastructures communautaires dans les réserves.

25,9 millions de dollars pour fournir un soutien immédiat aux établissements d'enseignement postsecondaire autochtones en 2020-2021.

332,8 millions de dollars en 2021-2022 pour aider les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à compenser la perte de sources de revenus internes et à s'assurer que les communautés autochtones puissent continuer d'offrir le même niveau de programmes et services de base à leurs membres.

186,8 millions de dollars pendant deux ans pour combler les besoins et les lacunes dans les établissements de services de soutien et pour offrir des services à domicile supplémentaires dans les communautés autochtones afin de protéger les aînés et d'autres membres vulnérables de ces communautés.

144,2 millions de dollars en 2021-2022 pour le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones afin d'augmenter le soutien offert aux personnes les plus durement touchées par la pandémie en offrant de la formation et du soutien aux jeunes autochtones, aux personnes autochtones handicapées ainsi qu'aux Autochtones vulnérables ou vivant hors territoire, ce qui les préparera à décrocher de bons emplois. Ce financement aidera également à améliorer les données sur le marché du travail et la prestation de services.

3 millions de dollars à CanNor pour des projets de développement économique fondamentaux qui soutiendront les petites entreprises dans les territoires du Canada .

Liens connexes

Énoncé économique de l'automne 2020

Le coronavirus (COVID-19) et les communautés autochtones

Maladie à Coronavirus (COVID-19) : Prévention et risques

Liens connexes

