La nouvelle Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle fera progresser l'innovation et la résilience dans le secteur.

VANCOUVER, BC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Avec des communautés dynamiques, une économie forte, des établissements universitaires de classe mondiale et de nouvelles perspectives commerciales, la Colombie-Britannique connaît une croissance rapide. Cette croissance a considérablement augmenté la demande de logements, ce qui a exercé une pression sur l'offre locale de logements. Dans cet environnement changeant, les habitants de la Colombie-Britannique ont besoin d'approches novatrices en matière de construction de logements.

PacifiCan est l'un des nombreux organismes qui travaillent à l'augmentation de l'offre de logements en Colombie-Britannique. Dans le cadre du Plan du Canada sur le logement, le gouvernement du Canada prend des mesures pour répondre aux besoins de tout le pays en matière de logement.

Les innovations de demain en matière de logement se bâtissent aujourd'hui

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé une nouvelle initiative qui aidera à élargir les options de construction de logements en Colombie-Britannique et à favoriser l'innovation de secteur afin de mieux répondre aux demandes de notre province en pleine croissance et aux changements climatiques. Alors que les gens de la Colombie-Britannique cherchent des solutions pour atténuer les pressions exercées sur le marché local de la construction de logements, l'Initiative régionale d'innovation pour la construction de logements favorisera l'émergence d'idées novatrices dans ce domaine.

Dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle, le gouvernement du Canada investira 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024, pour soutenir l'innovation dans le secteur de la construction de logements et sa chaîne d'approvisionnement. En Colombie-Britannique, PacifiCan fournira un financement de 7,1 millions de dollars dans le cadre de cette initiative.

L'investissement du gouvernement du Canada fera progresser les solutions novatrices en matière de construction de logements et stimulera l'efficacité de ce secteur en Colombie-Britannique et dans l'ensemble du Canada. L'Initiative prévoit des projets qui font progresser les technologies et les approches modulaires et de préfabrication destinées à améliorer la résilience des constructions.

Les organisations de la Colombie-Britannique peuvent visiter la page Web de PacifiCan dès aujourd'hui pour en savoir plus sur cette initiative.

Il s'agit d'un élément important du Plan du Canada sur le logement qui contribue aujourd'hui à la mise en place des solutions de logement de demain. Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les entreprises à innover et à accroître la productivité dans le secteur de la construction de logements, de manière à offrir aux Canadiens la possibilité de construire les logements dont ils ont besoin aujourd'hui et à l'avenir.

Citations

« Les gens de la Colombie-Britannique ont besoin d'approches novatrices et durables en matière de construction de logements pour répondre à la demande croissante et renforcer la résilience climatique dans nos collectivités. Le gouvernement du Canada travaille fort pour soutenir les entreprises et accroître la productivité dans ce secteur afin que chaque personne de la Colombie-Britannique ait un chez-soi. La nouvelle Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle nous rapprochera de cet objectif. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada

« Notre gouvernement prend des mesures décisives pour remédier à la crise du logement qui sévit au Canada en misant sur l'innovation et des investissements stratégiques. L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle injectera 50 millions de dollars dans la modernisation et l'accélération de la construction résidentielle partout au pays. En favorisant le recours à des technologies de pointe comme les maisons modulaires, l'impression tridimensionnelle carboneutre et la construction en bois massif, nous bâtissons un avenir novateur, efficient et durable pour le secteur canadien de la construction résidentielle. Cette initiative stimulera la productivité, renforcera les chaînes d'approvisionnement et permettra ultimement d'offrir à la population canadienne de plus amples solutions de logements abordables. »

-Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le 12 avril 2024, le premier ministre, de concert avec le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le plan de logement du gouvernement fédéral, Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement.

L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle est un élément important du Plan du Canada sur le logement qui aidera à mettre en œuvre des approches novatrices dans le secteur de la construction de logements.

L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle, qui est mise en œuvre par les organismes de développement régional du Canada, offre un soutien direct pour aider à améliorer la chaîne d'approvisionnement locale en matière de logements et à faire progresser l'innovation dans le secteur de la construction de logements afin que les Canadiens et Canadiennes puissent avoir un chez-soi plus rapidement.

PacifiCan versera 7,1 millions de dollars dans le cadre de cette initiative au cours des deux prochaines années, à compter de 2024-2025.

