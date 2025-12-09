OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à doter les Forces armées canadiennes (FAC) des outils dont elles ont besoin afin de protéger la population canadienne, de renforcer notre sécurité dans l'Arctique et de développer le potentiel économique du Nord.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale, et l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), ont annoncé que le gouvernement du Canada avait établi un partenariat stratégique avec Telesat Corporation (Télésat) et MDA Space afin de mettre en place et de consolider des capacités de communications militaires par satellite (MILSATCOM) des Forces canadiennes.

Ce partenariat s'inscrit dans le Projet de communications par satellite améliorées - Polaire (PCSA-P), qui compte parmi les grands projets d'approvisionnement menés par la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense. Le projet permettra d'assurer une connectivité fiable à bande étroite et à bande large qui facilitera la conduite des opérations nationales et continentales dans l'Arctique. Il fera appel à l'industrie canadienne pour créer des emplois de grande qualité dans tout le pays et donnera lieu à un investissement de plusieurs milliards de dollars dans le secteur canadien de la défense.

Le gouvernement du Canada a sélectionné Télésat et MDA Space à titre de partenaires stratégiques en raison de leur expertise combinée dans le domaine des communications par satellite sécurisées et des infrastructures spatiales. Grâce à ce partenariat stratégique, le secteur canadien de l'espace pourra jouer un rôle important, et le gouvernement pourra renforcer son engagement à l'égard de la sécurité dans l'Arctique, de la souveraineté du Canada et de la création d'emplois de grande qualité grâce aux investissements générationnels qu'il faits dans la défense.

Par cette annonce, le Canada montre sa volonté de moderniser ses capacités militaires, de soutenir les priorités de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), ainsi que de s'assurer que les innovations canadiennes jouent un rôle central dans la lutte contre les nouvelles menaces.

« L'annonce d'aujourd'hui met en évidence l'engagement du Canada à doter ses forces armées des outils dont elles ont besoin pour mener à bien leurs opérations dans le Nord et ailleurs. Grâce à cet investissement stratégique dans les communications militaires par satellite, non seulement nous renforçons la capacité des Forces armées canadiennes à assurer des communications fiables et sécurisées dans les régions éloignées, mais aussi nous soutenons l'innovation et la création d'emplois au Canada. Ce projet démontre en quoi des approvisionnements modernes et tournés vers l'avenir peuvent se traduire par l'excellence opérationnelle et des retombées économiques à long terme pour la population canadienne. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le Projet de communications par satellite améliorées - Polaire marque une avancée cruciale pour la défense et la souveraineté du Canada, en particulier dans nos régions arctiques et nordiques. En investissant dans des communications satellitaires de pointe, nous dotons les Forces armées canadiennes de capacités sécurisées, résilientes et modernes -- leur permettant de protéger notre espace aérien, de réagir rapidement aux menaces émergentes et de soutenir les communautés dans l'Arctique et le Nord.

Cet investissement réaffirme également l'engagement indéfectible du Canada envers ses principaux partenaires, notamment le Commandement de la défense aérienne de l'Amérique du Nord et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Il souligne également notre détermination à atteindre nos objectifs en matière de défense souveraine, tels qu'énoncés dans la politique de défense du Canada, Notre Nord, fort et libre. »

L'honorable David McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Je suis fier d'annoncer le partenariat stratégique pour le Projet de communications par satellite améliorées - Polaire, lequel est dirigé par l'Agence de l'investissement pour la défense dans le cadre du mandat dont je suis investi, celui de mettre en place les capacités dont les Forces armées canadiennes ont besoin pour protéger notre souveraineté. Cet investissement destiné à renforcer notre sécurité et nos opérations dans l'Arctique s'appuiera sur l'expertise canadienne et créera des emplois de grande qualité dans tout le pays. Avec l'apport de nos partenaires canadiens de l'industrie, Télésat et MDA Space, le projet permettra de mettre en place des capacités de communication militaire par satellite solides et sécurisées grâce auxquelles nos forces pourront demeurer en contact dans les régions vastes et éloignées. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

"Ce partenariat stratégique conclu au titre du Projet de communications par satellite améliorées - Polaire permettra de renforcer les capacités souveraines du Canada en matière de communications par satellite, qui sont essentielles pour la tenue d'activités fiables dans l'Arctique et la sécurité nationale. Dans le cadre de la Politique des retombées industrielles et technologiques, ce projet va créer des emplois de grande valeur, susciter des investissements ciblés, et accroître l'innovation dans les secteurs canadiens de l'espace et de la défense, y compris au sein des petites et moyennes entreprises. Nous investissons dans l'expertise, la capacité et le leadership du Canada en matière de technologies spatiales pour qu'il puisse se tailler une place et livrer concurrence sur la scène mondiale."

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le Projet de communications par satellite améliorées - Polaire (PCSA-P) jouera un rôle essentiel dans l'amélioration des capacités de communications de l'Aviation royale canadienne et des Forces armées canadiennes dans leur ensemble. Le PCSA-P améliorera considérablement notre capacité à mener des opérations de souveraineté dans l'Arctique, ce qui contribuera à la défense du Canada et de l'Amérique du Nord. Par le biais de ce partenariat stratégique, le projet fournira des capacités de communications par satellite à large bande et à bande étroite sécurisées, essentielles à la réalisation du mandat dont dispose l'ARC de défendre le continent. »

Lieutenante-générale Jamie Speiser-Blanchet

Commandant de l'Aviation royale canadienne

« Depuis plusieurs décennies, Télésat répond avec fierté aux besoins essentiels de connectivité des Forces armées canadiennes. Nous sommes honorés d'avoir été choisis comme partenaire stratégique, aux côtés de MDA Space, pour soutenir la modernisation des capacités de défense du Canada et l'expansion d'une infrastructure de communications sécurisée et résiliente. Nous saluons l'approche visionnaire du gouvernement en matière d'approvisionnement de défense : une approche qui mobilise l'expertise de l'industrie, stimule l'innovation et favorise l'investissement. Cette stratégie accélère le déploiement d'une architecture sécurisée à fréquences multiples, renforçant la sécurité de l'Arctique et protégeant la souveraineté canadienne. »

Dan Goldberg

Président et chef de la direction, Télésat

« MDA Space est depuis longtemps un partenaire de mission de confiance des Forces armées canadiennes, leur fournissant les technologies de pointe et les résultats dont elles ont besoin pour accomplir leur mandat essentiel. Nous comprenons l'importance des missions qu'elles exécutent et les défis inhérents à leurs opérations. Grâce à ce partenariat et en étroite collaboration avec le ministère de la Défense nationale et Télésat, nous sommes prêts à fournir des capacités essentielles de communications militaires par satellite dans l'Arctique, à la vitesse de l'innovation et avec une pertinence opérationnelle.»

Mike Greenley

PDG, MDA Space

Les faits en bref

Dans un premier temps, le Canada a attribué un contrat de 2,92 millions de dollars (taxes comprises) à Télésat et à MDA Space pour la réalisation de travaux d'ingénierie et d'analyse d'options pour le PCSA-P.

Le Canada met en œuvre le PCSA-P selon un modèle de partenariat stratégique. Ce modèle novateur pour la conduite des projets d'approvisionnement permet de simplifier les processus et de réduire les délais, tout en tirant parti de l'expérience et de l'expertise de l'industrie en matière de conception, d'élaboration et de réalisation de projets et de programmes de défense.

Ce partenariat stratégique permettra de maximiser la capacité opérationnelle des Forces armées canadiennes, de faire une utilisation optimale des fonds publics, de contribuer à la prospérité économique du Canada et de consolider la position de Télésat et de MDA Space comme champions canadiens des MILSATCOM dans l'Arctique.

Grâce aux capacités de MILSATCOM, les FAC seront mieux équipées pour mener leurs missions principales, entre autres défendre le Canada souverain et l'Amérique du Nord en application de l'accord du NORAD, en plus de leurs missions de surveillance, de recherche et de sauvetage.

La Politique des retombées industrielles et technologiques (PRIT) s'appliquera au PCSA-P, ce qui lui permettra de créer des emplois de grande qualité au Canada, de favoriser l'innovation et de renforcer les secteurs canadiens de l'espace et de la défense. Grâce à l'application de la PRIT, le partenariat stratégique pourra assurer la participation de l'écosystème spatial canadien, y compris les petites et moyennes entreprises.

Le 2 octobre 2025, le premier ministre a annoncé la création de l'Agence de l'investissement pour la défense, à savoir un nouvel organisme de service spécial mandaté d'accélérer et de simplifier les processus d'approvisionnement de défense. Sa création constitue une étape importante dans la transformation du système d'approvisionnement de défense du Canada visant à réinvestir dans les FAC pour les reconstruire et les réarmer, en vue de pouvoir répondre aux menaces mondiales changeantes et aux besoins opérationnels.

