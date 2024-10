QUÉBEC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir l'usage des langues officielles au Canada et à faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes aient accès à l'information dans la langue officielle de leur choix.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé l'établissement d'une nouvelle entente de partenariat entre le Bureau de la traduction et l'Université Laval pour la création d'un microprogramme de 2e cycle en interprétariat. Ce partenariat a pour objectif d'augmenter le nombre d'interprètes accrédités au Canada, dont bon nombre fournissent des services au Parlement et aux ministères et organismes du gouvernement du Canada.

Le Bureau de la traduction est à la recherche de solutions à la pénurie d'interprètes au Canada. Le nouveau programme en interprétariat qui est annoncé aujourd'hui sera lancé en septembre 2025 et comprendra 12 crédits.

Ce partenariat permettra au Bureau de la traduction et à l'Université Laval de collaborer étroitement à la formation des étudiants et au recrutement d'interprètes, ainsi qu'à la réalisation d'activités et de travaux de recherche sur l'avenir de la profession.

Le Bureau de la traduction appuiera l'Université Laval de la façon suivante :

Il offrira les services d'au moins 2 interprètes qui faciliteront la réalisation de 2 cours du programme

Il offrira aux étudiants des occasions d'apprentissage en milieu de travail

Il invitera les diplômés du programme à l'examen d'accréditation du Bureau

Il orientera les diplômés vers des emplois au sein de son organisation

Citations

« Ce partenariat entre le Bureau de la traduction et l'Université Laval est un élément important de l'engagement du gouvernement du Canada de soutenir l'usage des langues officielles et de remédier à la pénurie d'interprètes au pays. Le programme contribuera à augmenter le nombre d'interprètes accrédités au pays et permettra au Bureau de la traduction de continuer à offrir des services de qualité au Parlement, au gouvernement du Canada et à toute la population canadienne. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Les Canadiens d'un océan à l'autre méritent d'avoir accès à des informations sûres dans la langue officielle de leur choix. C'est pourquoi nous établissons aujourd'hui un partenariat avec le Bureau de la traduction et l'Université Laval pour créer un nouveau microprogramme de formation d'interprètes. Ceci créera de nouveaux emplois bien rémunérés à travers le Canada et veillera à ce que nos langues officielles soient parlées, partagées et traduites pour que tout le monde puisse en profiter. »

Ministre Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'œuvre et des Langues Officielles

« La création de ce microprogramme innovant permet de répondre à un besoin de société : la formation d'interprètes de haut niveau, prêts à évoluer dans un domaine en plein essor. Je me réjouis de ce partenariat porteur entre l'Université Laval et le Bureau de la traduction du gouvernement du Canada. »

Caroline Senécal

Vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval

« L'interprétation au Canada est d'une importance capitale, tant pour la bonne marche des institutions que pour la bonne entente entre les communautés. Les étudiantes et étudiants sont toujours à la recherche de formations plus approfondie pour relever les défis qu'offrira le monde du travail. Je suis convaincu que ce microprogramme de deuxième cycle répondra aux besoins contemporains autant qu'aux aspiration de la communauté étudiante.»

Louis Jolicoeur

Professeur titulaire et directeur des programmes de 2e et 3e cycles en traduction, Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval.

Faits en bref

Le Bureau de la traduction est un organisme fédéral faisant partie du portefeuille de Services publics et Approvisionnement Canada. Il aide le gouvernement du Canada à servir la population canadienne et à communiquer avec elle dans les 2 langues officielles, dans les langues autochtones, dans les langues des signes et en langues étrangères.

à servir la population canadienne et à communiquer avec elle dans les 2 langues officielles, dans les langues autochtones, dans les langues des signes et en langues étrangères. Deux autres universités canadiennes offrent des programmes en interprétariat : l'Université d' Ottawa et le Collège Glendon de l'Université York.

et le Collège l'Université York. Le Bureau de la traduction compte 64 employés à temps plein qui fournissent des services en interprétation dans les 2 langues officielles.

Le Bureau de la traduction fait également appel à des pigistes pour fournir des services en interprétation au Parlement ainsi qu'aux ministères et aux organismes du gouvernement fédéral.

Le Bureau de la traduction tient un examen d'accréditation pour les interprètes 2 fois par an, généralement au printemps et à l'automne.

Liens connexes

Offrir vos services linguistiques au Bureau de la traduction

Université Laval

Université d'Ottawa

Campus Glendon de l'Université York

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Mathis Denis, Attaché de presse et Conseiller principal aux communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 343-573-1846, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]