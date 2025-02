TROIS-RIVIÈRES, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir l'usage des langues officielles au Canada et à faire en sorte que la population canadienne ait accès à l'information dans la langue officielle de son choix.

Aujourd'hui, le Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont annoncé l'établissement d'un partenariat pour la création d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en interprétation de conférence. Ce nouveau programme offert entièrement en ligne sera lancé à l'automne 2025 et s'échelonnera sur 2 ans.

Le Bureau de la traduction est activement à la recherche de solutions à la pénurie d'interprètes de conférence au Canada. Ce partenariat a pour objectif d'augmenter le nombre de ces interprètes, notamment pour répondre aux besoins du Parlement et des ministères et organismes du gouvernement du Canada.

Le Bureau de la traduction et l'UQTR collaboreront étroitement à la formation des étudiants et à leur cheminement vers des emplois intéressants. Notamment, le Bureau de la traduction offrira un soutien à l'enseignement, des occasions d'apprentissage en milieu de travail et l'admission d'office à son examen d'accréditation.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de s'associer à l'UQTR pour lancer ce nouveau programme d'interprétation. Cette initiative répond non seulement à la pénurie d'interprètes dans notre pays, mais renforce également notre engagement à soutenir le bilinguisme et à garantir que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens peuvent accéder à l'information dans la langue officielle de leur choix. En investissant dans la formation des interprètes, nous permettons au Bureau de la traduction de continuer à offrir des services de haute qualité au Parlement, au gouvernement du Canada et à toute la population canadienne. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Les besoins en traduction sont grands et nous ont été communiqués par des instances comme le Bureau de la traduction du Canada ou encore le Parlement du Canada. Les besoins sont tellement grands qu'une institution comme le Parlement pourrait voir son fonctionnement troublé par manque d'effectifs. Comme c'est son habitude, l'UQTR met la main à la pâte pour faire une différence. Je suis fier de nos équipes qui ont déployé énormément d'efforts pour créer ce diplôme d'études supérieures spécialisées. »

Christian Blanchette

Recteur, Université du Québec à Trois-Rivières

« Le DESS en interprétation de conférence visera à répondre aux besoins du marché, tant au Québec qu'au Canada. Les personnes visées sont les futurs interprètes de conférence qualifiés. Parmi ceux-ci, on note des bacheliers en traduction ou encore des personnes d'autres domaines professionnels qui souhaitent en faire une carrière. »

Éric Poirier

Directeur des programmes de traduction de premier cycle au Département de langues modernes et de traduction de l'UQTR

Les faits en bref

Le Bureau de la traduction est un organisme fédéral faisant partie du portefeuille de SPAC. Il aide le gouvernement du Canada à servir la population canadienne et à communiquer avec elle dans les 2 langues officielles, en langues autochtones, en langues des signes et en langues étrangères.

à servir la population canadienne et à communiquer avec elle dans les 2 langues officielles, en langues autochtones, en langues des signes et en langues étrangères. Le Bureau de la traduction a établi un partenariat avec l'Université Laval à l'automne 2024 pour créer et appuyer un microprogramme en interprétariat qui débutera en septembre 2025.

à l'automne 2024 pour créer et appuyer un microprogramme en interprétariat qui débutera en septembre 2025. En plus de l'Université Laval et maintenant de l'UQTR, 2 autres universités canadiennes offrent des programmes d'interprétation de conférence : l'Université d' Ottawa et l'Université York (campus Glendon ). Le Bureau de la traduction collabore également avec ces universités.

et l'Université York (campus ). Le Bureau de la traduction collabore également avec ces universités. Le Bureau de la traduction compte environ 70 employés qui fournissent des services d'interprétation dans les 2 langues officielles.

Le Bureau de la traduction fait également appel à des pigistes pour fournir des services d'interprétation au Parlement ainsi qu'aux ministères et organismes du gouvernement fédéral.

Le Bureau de la traduction tient un examen d'accréditation en interprétation en langues officielles 2 fois par an, généralement au printemps et à l'automne.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Mathis Denis, Attaché de presse et conseiller principal aux communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 343-573-1846, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]