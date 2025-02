MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de sa politique de défense Notre Nord, fort et libre, le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que le Canada dispose d'une armée agile, polyvalente et bien équipée en tirant parti de stratégies d'approvisionnement de défense souples, en sécurisant les chaînes d'approvisionnement et en investissant dans la modernisation de l'infrastructure de défense.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé, au nom de l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, que le gouvernement du Canada a identifié CAE, de Montréal (Québec), comme étant son partenaire stratégique pour travailler avec l'Aviation royale canadienne (ARC) afin d'élaborer et de peaufiner un programme d'entraînement initial des pilotes des futurs chasseurs (EIPFC), ce qui permettra de préparer et de former les pilotes en vue de la transition vers les futurs avions de chasse du Canada.

Le programme d'EIPFC permettra au Canada de contrôler la capacité d'entraînement des pilotes d'avions de chasse, tout en soutenant des emplois de grande valeur en haute technologie à long terme pour la population canadienne. Le programme devrait contribuer au produit intérieur brut du Canada à hauteur de 145 millions de dollars par an et permettre de créer ou de maintenir 1 100 emplois par an au Canada, principalement en Alberta, en Ontario et au Québec, sur une période de 37 ans.

CAE possède une vaste expérience dans la mise en œuvre de capacités de défense pour le Canada, y compris l'entraînement en vol de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) au Canada, le fournisseur du système d'entraînement opérationnel et la génération précédente d'entraînements initiaux des pilotes de chasse (EIPC) pour l'ARC et les alliés de l'OTAN. L'entreprise a également été récemment sélectionnée pour mettre en œuvre le Programme de formation du personnel navigant de l'avenir, établissant un partenariat avec KF Aerospace pour former SkyAlyne. CAE n'est pas seulement un chef de file mondial de la formation et de la simulation de vol commercial et militaire, c'est aussi un champion canadien qui contrôle une part importante du marché mondial dans ce domaine.

L'identification de CAE en tant que partenaire stratégique pour l'EIPFC est conforme à l'engagement du gouvernement du Canada d'accélérer et d'accroître l'efficacité des approvisionnements de défense en comblant les lacunes en matière de capacités, en innovant dans les processus d'acquisition de défense et en changeant notre approche à l'égard de la collaboration avec l'industrie.

« L'annonce d'aujourd'hui souligne l'engagement du Canada à renforcer les capacités à long terme des membres de notre force aérienne, en veillant à ce qu'ils reçoivent la formation dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de la population canadienne, tout en créant des emplois de qualité dans l'ensemble du pays. Cet investissement montre également comment des stratégies d'approvisionnement modernes peuvent soutenir la croissance économique et la sécurité nationale, tout en garantissant que nos forces armées sont prêtes à relever les défis auxquels elles sont confrontées dans un environnement en constante évolution. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Dans le cadre de notre politique de défense de 2024, Notre Nord, fort et libre, nous travaillons avec l'industrie de défense du Canada pour trouver des moyens novateurs de respecter nos engagements en matière de défense, tant au pays qu'à l'étranger. Le renouvellement de nos relations avec l'industrie comprend des partenariats stratégiques, tels que celui annoncé aujourd'hui avec CAE Notre collaboration permettra d'offrir la formation rigoureuse et fondée sur la réalité dont nos futurs pilotes de chasse ont besoin, tout en renforçant la base industrielle canadienne du secteur de la défense et en générant des retombées économiques pour la population canadienne. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« Entreprise de calibre mondial dans le domaine de la formation pour l'aviation civile et militaire, CAE est particulièrement bien placée pour aider l'Aviation royale canadienne à développer une solide capacité de formation pour nos pilotes. En garantissant plus d'un millier d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés pour les années à venir, ce partenariat stratégique représente un nouveau chapitre pour l'industrie canadienne de l'aérospatiale. CAE est l'entreprise canadienne phare en matière de formation et de simulation, et elle peut jouer un rôle majeur dans le maintien de notre capacité de défense, en plus d'avoir une portée internationale. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'annonce d'aujourd'hui réaffirme l'engagement du Canada à optimiser un programme de formation pour les pilotes des futurs chasseurs de calibre mondial, tout en créant des emplois de haute technologie pour les Canadiens. L'expertise et le leadership de CAE garantiront que l'Aviation royale canadienne dispose de la meilleure formation pour se préparer à l'avenir. CAE, est une entreprise située dans ma circonscription de Saint-Laurent, et j'ai eu l'occasion de visiter l'entreprise à plusieurs reprises pour constater personnellement son innovation et son excellent travail. Je crois que ce partenariat est une victoire pour notre économie canadienne, notre secteur aérospatial et la défense nationale du Canada. »

Emmanuella Lambropoulos

Députée de Saint-Laurent

« À mesure que l'ARC se transforme en une force aérienne de 5e génération grâce à l'introduction du CF-35A, il est impératif que le système d'instruction des pilotes de chasse requis évolue au même rythme. Nous sommes convaincus que nos pilotes bénéficieront d'une instruction de calibre mondial dans le cadre du programme d'entraînement initial des pilotes des futurs chasseurs. Dans un monde rempli d'incertitude, la possibilité de compter sur un partenaire fiable en matière de défense et de sécurité est essentielle pour que l'ARC soit prête à faire face aux menaces de demain. »

Lieutenant-général Eric Kenny

Commandant de l'Aviation royale canadienne

« Nous sommes honorés que le gouvernement du Canada nous ait confié le soin de jouer un rôle essentiel dans le renforcement des capacités des chasseurs de 5ᵉ génération de l'Aviation royale canadienne », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Cette décision souligne la position de CAE en tant que chef de file mondial de la formation et de l'innovation, ainsi que son engagement indéfectible envers ceux qui protègent notre pays et ses alliés. CAE s'est engagée à être le principal partenaire du Canada en matière de défense et à montrer comment les secteurs privé et public peuvent collaborer pour relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité mondiale. Depuis plus de 75 ans, CAE joue un rôle de premier plan au niveau du soutien de l'ARC, un héritage qui se poursuivra alors que nous jouons un rôle clé dans la modernisation continue des Forces armées canadiennes. Ce n'est que le début de ce que nous pouvons réaliser ensemble. »

Marc Parent

Président et chef de la direction CAE Inc.

Les faits en bref

Le modèle de partenariat stratégique est une approche novatrice à l'égard de l'approvisionnement en matière de défense qui permet de rationaliser les processus et d'accélérer les échéanciers en s'associant avec l'industrie. L'identification de CAE en tant que partenaire stratégique permettra au Canada de maintenir une capacité nationale de premier plan dans le domaine de la formation et de la simulation de vol.

de maintenir une capacité nationale de premier plan dans le domaine de la formation et de la simulation de vol. Pendant près de 25 ans, le Canada a exploité le Centre d'entraînement en vol de l'OTAN à la 15e Escadre Moose Jaw et à la 4e Escadre Cold Lake, formant des pilotes canadiens et alliés à devenir des pilotes de chasse.

a exploité le Centre d'entraînement en vol de l'OTAN à la 15e Escadre Moose Jaw et à la 4e Escadre Cold Lake, formant des pilotes canadiens et alliés à devenir des pilotes de chasse. En mars 2024, le programme d'EIPC a pris fin lorsque les avions d'entraînement CT-155 Hawk ont été retirés du service afin d'entamer la transition nécessaire vers les solutions d'entraînement requises pour le futur avion de chasse.

Pendant la période intérimaire, jusqu'à ce que le programme d'EIPFC soit opérationnel, le Canada s'associera à des alliés pour assurer l'EIPC pendant la transition de cette capacité vers le futur avion de chasse.

s'associera à des alliés pour assurer l'EIPC pendant la transition de cette capacité vers le futur avion de chasse. L'identification du partenaire stratégique du programme d'EIPFC est une étape importante pour moderniser cette capacité souveraine et maintenir le leadership du Canada en matière d'EIPC à l'échelle nationale et internationale à l'avenir.

en matière d'EIPC à l'échelle nationale et internationale à l'avenir. La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'appliquera au partenaire stratégique identifié. Cela permettra de veiller à ce que la chaîne canadienne d'approvisionnement en services de formation et de simulation de vol, y compris les petites et moyennes entreprises, participent au programme d'EIPFC, ainsi que d'obtenir des rapports annuels sur la réalisation des engagements en matière de retombées économiques.

