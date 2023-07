ELORA, ON, le 20 juill. 2023 /CNW/ -

Participant aujourd'hui à Ag Innovation Spotlight, organisé par l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario (AASRO) à la Grand River Agricultural Society, le député de Kitchener‑Conestoga, Tim Louis, a annoncé, au nom de l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, la création d'un nouveau laboratoire vivant en Ontario. Dirigé par l'AASRO, ce projet représente un investissement fédéral pouvant atteindre 9,2 millions de dollars sur cinq ans sous le programme Solutions agricoles pour le climat (SAC) - Laboratoires vivants.

Ce laboratoire vivant vise à accélérer la réponse du secteur face aux changements climatiques en réunissant, entre autres, des producteurs et des scientifiques, pour qu'ils codéveloppent, mettent à l'essai et évaluent des pratiques de gestion bénéfique (PGB) à la ferme. Ces PGB, qui appuient les systèmes de culture et d'élevage du bétail, l'utilisation de l'azote, le stockage du fumier, ainsi que la gestion des paysages et des pâturages, contribueront à séquestrer le carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les fermes ontariennes. En collaboration avec des organismes partenaires au sein du laboratoire vivant, l'AASRO favorisera aussi le transfert et le partage des connaissances entre des producteurs locaux, des associations de producteurs, des chercheurs fédéraux et provinciaux, des groupes autochtones et d'autres intervenants du secteur.

En s'appuyant sur la réussite de l'Initiative des laboratoires vivants menée à l'Île‑du‑Prince‑Édouard, au Manitoba, au Québec et en Ontario de 2019 à mars 2023, le programme SAC- Laboratoires vivants vise à éliminer les obstacles entre la recherche et l'application en codéveloppant et en mettant à l'essai de nouvelles idées dans des conditions réelles. Ce modèle canadien a été reconnu à l'échelle internationale et a inspiré des initiatives semblables dans d'autres pays du monde.

De nouveaux laboratoires vivants situés dans deux autres provinces seront annoncés dans les prochaines semaines. Ils s'ajouteront aux deux projets déjà annoncés en 2023 et aux neuf laboratoires vivants annoncés en 2022. Ce total de 14 laboratoires vivants implantés dans le cadre du programme SAC- Laboratoires vivants fera en sorte qu'il y aura au moins un laboratoire vivant dans chaque province canadienne.

En travaillant avec le secteur, le Canada continue d'être un chef de file dans cette approche collaborative de l'innovation agricole visant à nourrir le monde au moyen de pratiques agricoles durables.

« Les producteurs agricoles de l'Ontario sont fiers de leur tradition d'innovation agricole. Le nouveau laboratoire vivant annoncé aujourd'hui réunira des producteurs, des scientifiques et d'autres intervenants pour qu'ils codéveloppent et mettent à l'essai des pratiques de gestion bénéfiques dans les fermes ontariennes. Cette collaboration répondra aux besoins des producteurs tout en contribuant aux objectifs de zéro émissions nettes du Canada. Ces innovations continueront de stimuler notre économie tout en protégeant nos exploitations agricoles pour les générations futures. »

- Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

« Le laboratoire vivant créera des ponts entre le milieu universitaire, l'industrie et le gouvernement dans le but premier d'améliorer l'innovation. La collaboration favorisera l'apprentissage et l'échange d'information avec des intervenants de diverses organisations agricoles et avec des producteurs et des experts. Ensemble, ils peuvent trouver des solutions pratiques pour atténuer les changements climatiques. Cette approche intégrée des systèmes agricoles, qui comprend les terres cultivées, le bétail et les vastes paysages agricoles, est essentielle pour faire progresser la lutte contre les changements climatiques. »

- Steve Sickle, président, Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario

Le partenaire principal pour le nouveau laboratoire vivant de l' Ontario est l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l' Ontario (AASRO).

est l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l' (AASRO). Les projets et le financement définitif sont tributaires de la négociation d'ententes de contribution.

Pour de plus amples renseignements sur les nouveaux laboratoires vivants et leurs projets respectifs, veuillez consulter le document d'information.

Le programme SAC - Laboratoires vivants s'appuie sur les connaissances établies par les quatre laboratoires vivants originaux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba , de l' Ontario et du Québec. Grâce à cette annonce, le programme est en voie d'atteindre son objectif d'avoir au moins un laboratoire vivant dans chaque province.

, de l' et du Québec. Grâce à cette annonce, le programme est en voie d'atteindre son objectif d'avoir au moins un laboratoire vivant dans chaque province. Les partenaires principaux des neuf premiers laboratoires vivants du programme SAC, annoncés en 2022, sont les suivants :

Alberta :

:

Producteurs de bœuf de l' Alberta ;

;



Alberta Conservation Association;



Colombie-Britannique :



B.C. Investment Agriculture Foundation;





Peace Region Forage Seed Association (laboratoire vivant chevauchant le nord de l' Alberta et de la Colombie-Britannique);

et de la Colombie-Britannique);

Saskatchewan :

:

Mistawasis Nêhiyawak;





South of the Divide Conservation Action Program;



Atlantique :



Fédération de l'agriculture de Terre-Neuve-et- Labrador ;

;



Fédération de l'agriculture de la Nouvelle-Écosse;





Alliance agricole du Nouveau-Brunswick.

Les partenaires principaux pour les deux nouveaux laboratoires vivants au Québec annoncés la semaine dernière sont :





l'Union des producteurs agricoles;





Les Producteurs de lait du Québec.

Le Canada a présenté le concept des laboratoires vivants pour les agroécosystèmes aux ministres de l'Agriculture du G20 en 2018, qui l'ont accueilli comme un moyen novateur d'accélérer l'élaboration de pratiques et de technologies agricoles durables partout dans le monde.

a présenté le concept des laboratoires vivants pour les agroécosystèmes aux ministres de l'Agriculture du G20 en 2018, qui l'ont accueilli comme un moyen novateur d'accélérer l'élaboration de pratiques et de technologies agricoles durables partout dans le monde. Annoncé pour la première fois en mars 2021, le programme Solutions agricoles pour le climat est l'une des nombreuses initiatives entreprises pour promouvoir le développement durable environnemental et la résilience dans le secteur agricole. Le programme s'inscrit dans le plan du Canada consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030, et à progresser vers la carboneutralité d'ici 2050. Ces cibles ont été annoncées avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26) .

à progresser vers la carboneutralité d'ici 2050. Ces cibles ont été annoncées avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 . Agriculture et Agroalimentaire Canada et l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de la France (INRAE) tiendront conjointement le premier Forum international des laboratoires vivants dans les agroécosystèmes, à Montréal (Québec), du 4 au 6 octobre 2023. La discussion portera sur les pratiques exemplaires, des études de cas et les problèmes rencontrés par la communauté internationale des laboratoires vivants d'agroécosystèmes à l'échelle mondiale.

Programme des Solutions agricoles pour le climat - Laboratoires vivants, nouveaux partenaire et activités

Le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau laboratoire vivant dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat - Laboratoires vivants d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Les laboratoires vivants constituent une approche collaborative en matière d'innovation agricole. Ils réunissent des agriculteurs, des scientifiques et d'autres intervenants qui codévelopperont et mettront à l'essai de nouvelles pratiques et technologies dans un contexte réaliste, pour que les agriculteurs canadiens puissent les adopter rapidement.

Les activités prévues pour chaque laboratoire vivant seront axées sur la séquestration du carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par l'élaboration et l'essai de pratiques de gestion bénéfiques (PGB), lesquelles pourraient ensuite être adoptées dans toute la région, voire dans tout le pays.

Nouveau laboratoire vivant

Organisation

bénéficiaire Financement d'AAC Emplacements Orientation du projet Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario (AASRO) 9,2 M$ Ontario Ce laboratoire vivant collaborera directement avec les producteurs pour élaborer et mettre à l'essai des PGB dans jusqu'à 50 fermes de l'Ontario. Les activités seront axées sur les systèmes de culture, l'utilisation de l'azote, l'entreposage du fumier, la gestion des paysages et la gestion des pâturages.

