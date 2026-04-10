L'investissement du programme Écosystèmes d'innovation régionaux soutiendra une installation de fabrication de produits pharmaceutiques de calibre mondial

EDMONTON, AB, le 10 avril 2026 /CNW/ - Pour veiller à notre souveraineté dans un monde plus dangereux et incertain, le Canada doit bâtir une économie canadienne et acheter des produits canadiens. En réponse, le gouvernement fédéral investit dans la capacité de fabrication nationale et accorde la priorité aux options nationales en matière d'approvisionnement. Cette priorité est particulièrement importante dans le secteur pharmaceutique, où les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement mondiale peuvent avoir une incidence sur l'accessibilité des médicaments essentiels. En Alberta, les chercheurs et les experts de pointe prennent les devants afin de renforcer la capacité du Canada à commercialiser des médicaments nouveaux, à réduire les pénuries de médicaments, à sécuriser les chaînes d'approvisionnement nationales et à renforcer les capacités en matière de biodéfense du Canada.

Le gouvernement du Canada annonce un investissement supplémentaire afin de soutenir l’initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé un financement supplémentaire non remboursable de 50 millions de dollars destiné à l'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux afin de soutenir les chercheurs de l'Alberta à obtenir une capacité essentielle de production pharmaceutique.

Cet investissement supplémentaire soutiendra la Applied Pharmaceutical Innovation (API), un organisme à but non lucratif qui aide les innovateurs à commercialiser leurs technologies scientifiques. En partenariat avec l'Université de l'Alberta, la API utilisera les fonds pour soutenir la construction du Critical Medicines Production Centre (CMPC). Une fois terminée, l'installation permettra la fabrication à grande échelle d'une variété de produits pharmaceutiques au Canada. Cet investissement créera des emplois de grande qualité, stimulera la croissance économique dans la région d'Edmonton et appuiera la souveraineté canadienne en bâtissant des chaînes d'approvisionnement plus fortes et plus résilientes.

L'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels soutient la production de médicaments essentiels sur lesquels comptent les hôpitaux et les pharmacies et, de façon plus générale, contribue à un approvisionnement sûr et fiable en médicaments et à des capacités en matière de biodéfense à l'appui de la défense nationale, conformément à l'engagement du Canada à reconstruire, réarmer et réinvestir dans les Forces armées canadiennes. La recherche et le développement de nouveaux médicaments par l'Université de l'Alberta et ses partenaires de l'industrie continueront de faire progresser le secteur canadien de la fabrication de médicaments et des sciences de la vie.

Ce financement devrait soutenir la croissance d'au moins 60 entreprises de sciences de la vie et de biofabrication en démarrage, la création de plus de 350 emplois de qualité et la formation de 175 travailleurs qualifiés.

Citations

« Dans un monde plus dangereux et incertain, le Canada doit construire et acheter des produits canadiens, ce qui comprend les médicaments essentiels. Ce nouvel investissement appuiera les efforts visant à établir une importante installation de fabrication de produits pharmaceutiques ici même, à Edmonton, à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales du Canada et à appuyer notre souveraineté. Cet investissement contribuera également à la croissance du secteur des sciences de la vie de calibre mondial de l'Alberta, stimulera l'innovation de pointe et créera de bons emplois dans notre province. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet investissement renforcera la capacité du Canada à produire des médicaments essentiels au pays tout en favorisant la sécurité nationale et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. En appuyant le Critical Medicines Production Centre, nous renforçons les capacités de biodéfense des Forces armées canadiennes et de nos alliés de l'OTAN et stimulons l'innovation dans le secteur canadien des sciences de la vie. »

-L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Nous sommes à une époque mondiale où il n'a jamais été aussi important pour la résilience et les capacités souveraines, particulièrement en ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments essentiels. Nous sommes reconnaissants du soutien continu de PrairiesCan alors que nous travaillons à mettre sur pied la plus grande installation d'approvisionnement du Canada. Le travail que nous accomplissons aujourd'hui fournira une capacité essentielle pour les décennies à venir, ce qui permettra d'offrir une option canadienne aux innovateurs et à l'industrie qui cherchent à commercialiser leurs produits, en plus de fournir une résilience rapide essentielle à l'échelle du Canada en période de crise. »

-Andrew MacIsaac, directeur général, Applied Pharmaceutical Innovation

Faits en bref

Les investissements dans la biodéfense et la biofabrication qui appuient les Forces armées canadiennes et les partenaires de l'OTAN permettent au gouvernement du Canada de respecter son engagement envers l'objectif de 2 % de l'OTAN. Ces investissements jettent les bases nécessaires pour renforcer les chaînes d'approvisionnement, jeter les bases d'un écosystème de défense plus résilient et durable et répondre à certains des besoins les plus pressants des Forces armées canadiennes.

L'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels renforcera la capacité de production et la chaîne d'approvisionnement du Canada afin de gérer la dépendance du pays à l'égard de la production étrangère d'ingrédients pharmaceutiques actifs, tout en soutenant la commercialisation des médicaments nécessaires.

Cette initiative complétera les investissements fédéraux existants dans le secteur des sciences de la vie dans les Prairies, notamment le Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg, la Vaccine and Infectious Disease Organization à Saskatoon, ainsi que le Life Sciences Innovation Hub et l'Alberta Precision Exchange à Calgary.

Ce financement s'ajoute à un investissement antérieur de 80 millions de dollars octroyé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) de PrairiesCan, qui soutient des écosystèmes régionaux inclusifs qui aident les entreprises à innover, à croître et à être concurrentielles du début à la fin.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Secrétaire de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781 ; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170