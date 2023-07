WINNIPEG, MB, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada annonce l'octroi d'un financement de plus de 7,5 millions de dollars aux Producteurs laitiers du Canada pour appuyer le développement durable du secteur laitier. Ce financement est accordé dans le cadre du programme Agri-science - volet grappes du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Par l'entremise de cette grappe, les PLC entreprendront des recherches qui fourniront des solutions pour améliorer le développement durable sur les plans environnemental et économique et renforcer la résilience du secteur laitier canadien. Pour atteindre ces objectifs, les PLC élaboreront et mettront en œuvre des plans pour réduire les émissions de GES, séquestrer le carbone, améliorer la qualité du lait ainsi que la santé et le bien-être des vaches.

Les activités de recherche des grappes sont axées sur les grandes priorités du programme Agri-science : les changements climatiques et l'environnement, la croissance et le développement économiques, ainsi que la résilience du secteur et les défis sociétaux. Les résultats visent à aider le secteur à atteindre son objectif de carboneutralité pour le secteur de la production laitière à l'horizon 2050. Les objectifs des activités financées contribuent aussi aux priorités du gouvernement du Canada en matière d''atténuation de l'impact des changements climatiques, de croissance économique et de résilience du secteur.

Le gouvernement du Canada annonce également de nouvelles précisions au sujet du cinquième paiement d'indemnisation offert dans le cadre du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers (PPDPL). De 2019 à 2023, les quatre premiers paiements ont totalisé 1,75 milliard de dollars en indemnisations pour les répercussions de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le cinquième paiement marquera le début de l'indemnisation de 1,2 milliard de dollars sur six ans qui tient compte des répercussions de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

À la suite d'une consultation avec le secteur, la date de calcul du programme a été fixée au 31 août. Par conséquent, les producteurs de lait de vache doivent détenir un permis de quota de lait valide enregistré auprès d'un office ou d'un organisme provincial de commercialisation du lait en date du 31 août pour avoir droit à un paiement pour l'année en question. Comme la date du calcul a une incidence sur le moment où la période d'inscription peut commencer, le fait de devancer la date (antérieurement le 31 octobre) donne aux producteurs plus de temps pour s'inscrire avant l'échéance et pourrait leur permettre de recevoir leur paiement plus tôt. À l'automne, Agriculture et Agroalimentaire Canada enverra des lettres à tous les producteurs admissibles pour leur communiquer les détails sur l'inscription au programme. Les paiements suivront après inscription.

Le secteur laitier du Canada apporte une contribution importante à l'économie, générant des milliards de dollars en ventes et des dizaines de milliers d'emplois. Le secteur continue d'innover pour répondre à la demande de produits laitiers, tout en renforçant ses pratiques pour rester concurrentiel et durable. Le gouvernement du Canada continuera d'offrir le soutien et les outils requis afin que le secteur demeure en position favorable pour l'avenir.

Citations

« Les productrices et les producteurs laitiers du pays produisent du lait de qualité, tout en prenant soin de leurs animaux et en protégeant l'environnement. L'annonce d'aujourd'hui aidera les Producteurs laitiers du Canada à poursuivre sur leur lancée en s'assurant qu'ils ont accès aux outils et à la recherche nécessaires pour continuer à améliorer le développement durable du secteur sur les plans économique, environnemental et social. De plus, fixer la date de référence du quota pour le Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers fait en sorte que les producteurs disposent des renseignements nécessaires plus longtemps à l'avance, afin qu'ils puissent planifier et évaluer la situation de leur entreprise. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement pour les cinq prochaines années qui ira à la quatrième Grappe de recherche laitière sera essentiel à la réalisation de recherches robustes et fondées sur des données probantes qui viendront en fin de compte à l'appui des producteurs laitiers du Canada. L'annonce d'aujourd'hui valorise les travaux que nous effectuons au sein du Partenariat canadien pour une agriculture durable et soutient une autre étape importante en vue de la carboneutralité. »

- Pierre Lampron, président, Producteurs laitiers du Canada

Faits en bref

Le secteur laitier canadien est un pilier essentiel des communautés rurales au Canada et un important moteur de l'économie. En 2022, on comptait 9 739 fermes laitières au Canada , qui généraient plus de 45 000 emplois directs.

et un important moteur de l'économie. En 2022, on comptait 9 739 fermes laitières au , qui généraient plus de 45 000 emplois directs. Le programme Agri-Science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et la recherche favorable au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens.

Le volet Grappes du programme Agri-science soutient les projets qui ont comme objectif de mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et d'aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général.

Les Producteurs laitiers du Canada est l'organisation nationale chargée d'élaborer des politiques et de promouvoir les quelque 10 000 fermes laitières du Canada . Elle s'efforce d'améliorer les revenus et l'image des producteurs laitiers canadiens et de contribuer à la croissance du marché canadien des produits laitiers.

est l'organisation nationale chargée d'élaborer des politiques et de promouvoir les quelque 10 000 fermes laitières du . Elle s'efforce d'améliorer les revenus et l'image des producteurs laitiers canadiens et de contribuer à la croissance du marché canadien des produits laitiers. Le gouvernement du Canada a respecté son engagement à indemniser complètement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché en raison de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale atteindra 4,8 milliards de dollars, dont 2,95 milliards de dollars dans le cadre du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers.

a respecté son engagement à indemniser complètement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché en raison de l'Accord économique et commercial global entre le et l'Union européenne (AECG), de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale atteindra 4,8 milliards de dollars, dont 2,95 milliards de dollars dans le cadre du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers. La période d'inscription pour le cinquième paiement offert dans le cadre du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers devrait commencer à l'automne 2023, et les producteurs admissibles doivent s'inscrire avant le 31 mars 2024.

Liens supplémentaires

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram , et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Simon Lafortune, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343‑549‑0778; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]